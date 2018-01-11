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11 января, источник: Чемпионат.com

Павел Буре: Раньше в Канаде играли в «бей-беги», но потом поучились у нас

Заслуженный мастер спорта СССР и России, легендарный хоккеист по прозвищу Русская Ракета Павел Буре прокомментировал выход в свет «Национальной программы подготовки хоккеистов», разработанной Федерацией хоккея России и призванной повысить средний уровень подготовки игроков в детских спортивных школах.

Источник: РИА "Новости"

«Очень приятно видеть, что федерация сделала такой большой шаг вперед. Это один из важнейших моментов ее работы. Программа рассчитана от азов — детей с 5 лет до 20, ребят, которые становятся профессионалами. Нам очень не хватало этой программы. Отрадно, что все будет централизованно, по методикам федерации и под ее присмотром. Это неминуемо должно дать большой результат. Конечно, это будет не сиюминутный процесс. В советской и российской школах хоккея всегда были, есть и будут самородки. Но чтобы поднять средний уровень, нужны такие программы. Чтобы средние игроки поднялись на уровень выше, овладели всеми базовыми навыками, чтобы в их хоккейном образовании не было пробелов. Поэтому я уверен, что в нашей стране, помимо сверхталантливых ребят, будет большой пласт высококлассно подготовленных хоккеистов, которые заиграют на высоком уровне именно благодаря этой программе.

Правильно ли, что Национальная программа подготовки взяла методики не только из советского и российского, но и из канадской, финского, американской и шведской программ подготовки? Считаю, это очень правильно. Хоккей постоянно развивается, не стоит на месте. Раньше у нас был более комбинационный хоккей. В Канаде — «бей-беги». Но за последние лет 30 канадцы очень многому научились у нас. Взять того же Уэйна Гретцки. Он никогда много не толкался и не вкидывал шайбу в зону, а играл в европейском стиле. Это говорит о том, что канадцы брали лучшее как из советского хоккея, так и у других. Считаю, составители — молодцы, что для нашей программы подготовки собирали методики по всему миру, — сказал Буре «Чемпионату».

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