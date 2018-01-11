Павел Буре: Раньше в Канаде играли в «бей-беги», но потом поучились у нас

«Очень приятно видеть, что федерация сделала такой большой шаг вперед. Это один из важнейших моментов ее работы. Программа рассчитана от азов — детей с 5 лет до 20, ребят, которые становятся профессионалами. Нам очень не хватало этой программы. Отрадно, что все будет централизованно, по методикам федерации и под ее присмотром. Это неминуемо должно дать большой результат. Конечно, это будет не сиюминутный процесс. В советской и российской школах хоккея всегда были, есть и будут самородки. Но чтобы поднять средний уровень, нужны такие программы. Чтобы средние игроки поднялись на уровень выше, овладели всеми базовыми навыками, чтобы в их хоккейном образовании не было пробелов. Поэтому я уверен, что в нашей стране, помимо сверхталантливых ребят, будет большой пласт высококлассно подготовленных хоккеистов, которые заиграют на высоком уровне именно благодаря этой программе.