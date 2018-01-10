Александр Семин вернулся в клуб Высшей хоккейной лиги «Сокол»

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 33-летний нападающий уже начал тренироваться с командой.

Семин подписал контракт с «Соколом», воспитанником которого он является, в сентябре 2017 года. В декабре прошлого года клуб и игрок расторгли соглашение. Это было связано с тем, что Семину надо было отправиться за пределы России на неопределенный срок за своей семьей.

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург», забросив 16 шайб и отдав 16 результативных передач в 76 матчах. В сезоне-2015/16 Семин стал обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорской команды. Нападающий выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», «Каролина» и «Монреаль». В НХЛ он провел 650 матчей, в которых забросил 239 шайб и отдал 278 передач.