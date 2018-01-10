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13:18 (мск), источник: ТАСС

Александр Семин вернулся в клуб Высшей хоккейной лиги «Сокол»

ТАСС, 10 января. Чемпион мира по хоккею Александр Семин подписал контракт с красноярским клубом «Сокол», который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 33-летний нападающий уже начал тренироваться с командой.

Семин подписал контракт с «Соколом», воспитанником которого он является, в сентябре 2017 года. В декабре прошлого года клуб и игрок расторгли соглашение. Это было связано с тем, что Семину надо было отправиться за пределы России на неопределенный срок за своей семьей.

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург», забросив 16 шайб и отдав 16 результативных передач в 76 матчах. В сезоне-2015/16 Семин стал обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорской команды. Нападающий выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», «Каролина» и «Монреаль». В НХЛ он провел 650 матчей, в которых забросил 239 шайб и отдал 278 передач.

В составе сборной России Семин стал чемпионом мира в 2008 и в 2012 годах. На мировом первенстве в 2010 году нападающий выиграл серебро, а на турнире 2005 года — бронзу. Семин входил в состав сборной России на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014).

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