Александр Семин вернулся в клуб Высшей хоккейной лиги «Сокол»
ТАСС, 10 января. Чемпион мира по хоккею Александр Семин подписал контракт с красноярским клубом «Сокол», который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 10 января. Чемпион мира по хоккею Александр Семин подписал контракт с красноярским клубом «Сокол», который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает
Сообщается, что 33-летний нападающий уже начал тренироваться с командой.
Семин подписал контракт с «Соколом», воспитанником которого он является, в сентябре 2017 года. В декабре прошлого года клуб и игрок расторгли соглашение. Это было связано с тем, что Семину надо было отправиться за пределы России на неопределенный срок за своей семьей.
В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург», забросив 16 шайб и отдав 16 результативных передач в 76 матчах. В сезоне-2015/16 Семин стал обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорской команды. Нападающий выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», «Каролина» и «Монреаль». В НХЛ он провел 650 матчей, в которых забросил 239 шайб и отдал 278 передач.
В составе сборной России Семин стал чемпионом мира в 2008 и в 2012 годах. На мировом первенстве в 2010 году нападающий выиграл серебро, а на турнире 2005 года — бронзу. Семин входил в состав сборной России на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014).