Сборная России по хоккею сыграет с белорусами 30 января, со «Спартаком» — 4 февраля

Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что его подопечные перед Олимпиадой сыграют три матча: с белорусами, «Спартаком» и одну игру в Южной Корее.

«30 января сборная России сыграет с белорусами в “ВТБ Ледовом дворце”, 4 февраля — там же со “Спартаком”, — сказал Ротенберг. — 5 февраля команда вылетает в Южную Корею, где в Аняне сыграет с хозяевами. В Олимпийскую деревню она заедет 11 февраля».

Матч с белорусами в Новогорске 1 февраля также проведет олимпийская сборная России (ближайший резерв главной команды).