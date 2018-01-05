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5 января, источник: ТАСС

Сборная России по хоккею сыграет с белорусами 30 января, со «Спартаком» — 4 февраля

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Товарищеские матчи сборной России по хоккею с командой Белоруссии и московским «Спартаком» в рамках подготовки к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане пройдут 30 января и 4 февраля соответственно.

Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что его подопечные перед Олимпиадой сыграют три матча: с белорусами, «Спартаком» и одну игру в Южной Корее.

«30 января сборная России сыграет с белорусами в “ВТБ Ледовом дворце”, 4 февраля — там же со “Спартаком”, — сказал Ротенберг. — 5 февраля команда вылетает в Южную Корею, где в Аняне сыграет с хозяевами. В Олимпийскую деревню она заедет 11 февраля».

Матч с белорусами в Новогорске 1 февраля также проведет олимпийская сборная России (ближайший резерв главной команды).

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Российские спортсмены в личных и командных соревнованиях по решению исполкома Международного олимпийского комитета выступят под олимпийским флагом.

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