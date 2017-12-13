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19:38 (мск), источник: ТАСС

ФХР и Ассоциация хоккея Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и Ассоциация хоккея Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: ИТАР-ТАСС

В церемонии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк и глава Ассоциации хоккея Южной Кореи Чон Мон Вон.

«У нас уже есть элементы сотрудничества: наша команда играла в Азиатской лиге, вы приезжали к нам. Мы расширяем сотрудничество, надеюсь, что оно поможет вам войти в элиту мирового хоккея», — сказал Третьяк.

«Для Южной Кореи большая честь подписать меморандум с ФХР. Мы тесно сотрудничаем по разным направлениям, надеемся, что это подписание приведет к развитию двух сторонних отношений», — отметил Чон Мон Вон.

Сборная Южной Кореи впервые выступит в высшем дивизионе чемпионата мира, пробившись туда по итогам турнира в Киеве. Команда является хозяином олимпийского турнира, который пройдет с 14 по 25 февраля в Пхёнчхане.

Сборная Южной Кореи сыграет на Кубке Первого канала, который пройдет в Москве 13—17 декабря. Первый матч южнокорейцы проведут в среду против канадцев.

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