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22:03 (мск), источник: ТАСС

Ветераны ЦСКА стали победителями хоккейного Кубка легенд

ТАСС, 10 декабря. Ветераны московского ЦСКА стали победителями четвертого розыгрыша хоккейного Кубка легенд. Соревнования проходили в Московской области на открытой ледовой арене спорткомплекса «Лужки.клуб».

В турнире принимали участие четыре команды — московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», а также сборная ветеранов Московской области. В финале ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счетом 13:2. В составе победителей пятью заброшенными шайбами отметился Сергей Федоров, также голы на счету Вячеслава Буцаева, Андрея Коваленко, Александра Могильного, Валерия Каменского, Павла Буре и президента «Норильского никеля» и главного спонсора турнира Владимира Потанина.

«Впечатления очень яркие, я уверен, то у зрителей они еще ярче, потому что, когда с такими мастерами играешь на площадке, сам впечатления почти не успеваешь получать, но зато, когда получаешь, так здорово, — приводят слова Потанина организаторы турнира. — Я считаю, что очень важно, чтобы торжествовал здоровый образ жизни. А когда и любительский спорт, и детский развивается, у людей появляется тяга к этому здоровому образу жизни. А спорт высоких достижений — это гордость нашей страны, это победы наши, поэтому это только усиливает желание заниматься спортом и вести этот самый здоровый образ жизни».

Первый Кубок легенд прошел в 2011 году, с 2015 года турнир проводится ежегодно. В первых трех розыгрышах победу также одержал ЦСКА.

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