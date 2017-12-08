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8 декабря, источник: Чемпионат.com

Вячеслав Козлов стал главным тренером «Химика»

Руководством воскресенского «Химика» и московского «Спартака» принято решение усилить тренерский штаб команды.

В качестве главного тренера в него вошёл воспитанник воскресенской школы хоккея Вячеслав Козлов. Дмитрий Вершинин остаётся в команде помощником главного тренера.

«Я делал свои первые шаги в Воскресенске. Это большая честь — возглавить легендарный клуб, поэтому я очень рад, что руководство предложило мне возглавить “Химик”. Сегодняшняя игра (“Химик” обыграл “Звезду” со счётом 4:0. — Прим. “Чемпионата”) очень понравилась, ребята молодцы. Терпеливо бились до конца и заслуженно победили.

Есть ошибки, они есть у всех. Никаких кардинальных изменений я пока делать не буду. Тренерский штаб проделал отличную работу. А те неудачи, помарки, которые были, — мы над ними поработаем и будем двигаться дальше. Я не вижу никакого смысла что-то менять кардинально.

Сейчас мы в зоне плей-офф. Задача, поставленная руководством, — выход во второй этап чемпионата ВХЛ. Впереди выездная серия из четырёх матчей, хотелось бы привезти как можно больше очков», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

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