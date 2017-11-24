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08:59 (мск), источник: Комсомольская правда

«Ермак» разгромил «Буран» в Воронеже

Ангарчане поднялись на 7 строчку в турнирной таблице.

Источник: Комсомольская правда

Хоккеисты ангарского «Ермака» в гостевой игре камня на камне не оставили от воронежского «Бурана», разгромив соперника со счетом 7:1.

При этом первый период встречи прошел в равной борьбе. Соперники нанесли по 11 бросков по воротам друг друга и смогли отличиться по разу. При этом, вперед вышли именно хозяева, но перед перерывом Артем Дубинин счет сравнял. Все вопросы о победителе «оранжевые» сняли во втором отрезке, когда отправили в сетку ворот хозяев четыре безответные шайбы. Сначала Илья Карлин вывел ангарчан вперед, затем отличились Сергей Пайор, Артем Воробьев и Дмитрий Михайлов.

В заключительном периоде «Ермак» «добил» хозяев еще двумя шайбами и довел дело до разгрома. Результативные баллы записали на свой счет Тимур Шингареев и Артем Севанькаев — 7:1 и наша команда поднимается на 7 место в турнирной таблице.

Теперь ангарская дружина возвращается домой, где 29 ноября примет на родном льду «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга.

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