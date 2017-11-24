«Ермак» разгромил «Буран» в Воронеже

При этом первый период встречи прошел в равной борьбе. Соперники нанесли по 11 бросков по воротам друг друга и смогли отличиться по разу. При этом, вперед вышли именно хозяева, но перед перерывом Артем Дубинин счет сравнял. Все вопросы о победителе «оранжевые» сняли во втором отрезке, когда отправили в сетку ворот хозяев четыре безответные шайбы. Сначала Илья Карлин вывел ангарчан вперед, затем отличились Сергей Пайор, Артем Воробьев и Дмитрий Михайлов.