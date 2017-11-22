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08:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский «Сокол» победил в ВХЛ шестой раз подряд

Команда разгромила «Буран» из Воронежа.

Красноярский хоккейный «Сокол» выдает победную серию в шесть матчей. Накануне в Воронеже со счетом 5:1 они разгромили местный «Буран». Одну из шайб — для себя дебютную — забросил воспитанник красноярской школы Илья Скворцов. Александр Семин в этом матче отметился двумя голевыми передачами. У именитого нападающего отличный показатель -17 очков в 17 проведенных встречах.

Уверенная победа вывела «Сокол» на 8-е место среди 27 команд лиги, и теперь красноярский клуб всего на 5 очков отстает от третьего места. Любопытно, что главный тренер воронежцев Евгений Федоров после матча назвал красноярцев — одной из сильнейших команд Высшей хоккейной лиги. А Александр Титов — рулевой «Сокола» — поблагодарил команду за отличную игру и с теплотой высказался о Воронеже и команде гостей, где ранее успел отработать один сезон.

А уже завтра красноярцы сыграют в Рязани против одноименного клуба, после чего вернется в Красноярск. На родном льду «крылатые» начнут 4-х матчевую серию уже первого декабря игрой против одного из лидеров ВХЛ — «СКА-Невы», которую в рамках первого круга несколько дней назад «соколы» уже обыграли в Санкт-Петербурге.

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