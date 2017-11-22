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05:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли «Рязань» на чемпионате ВХЛ

Матч завершился со счетом 0:2.

ХК «Ермак» из Ангарска обыграли «Рязань» в выездном матче Высшей хоккейной лиги накануне, 21 ноября. По итогу игры счет составил 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ВХЛ.

Во втором периоде на 33-й минуте шайбу в ворота соперников забросил Артем Дубинин, после в третьем тайме на 46-ой минуте снова шайба прилетела в ворота хоккеистов «Рязани», ее забросил Павел Володин. Матч закончился в пользу хоккеистов «Ермака» со счетом 0:2.

Напомним, что «Ермак» всухую обыграл «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги 19 ноября. Итог встречи — 2:0.

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