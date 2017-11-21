Зарипов после отбытия дисквалификации войдет в число кандидатов в сборную РФ

25 июля было объявлено о двухлетней дисквалификации за употребление допинга Зарипова, которая отсчитывалась с 23 мая 2017 года, однако во вторник Международная федерация хоккея сократила наказание до полугода. Хоккеист сможет вернуться к выступлениям 23 ноября.

«Федерация хоккея России с радостью приветствует новость о сокращении дисквалификации нападающего Даниса Зарипова. Специалисты ФХР не сомневались, что трехкратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина — честный и ответственный спортсмен, а все произошедшее — следствие неудачного стечения обстоятельств, — говорится в сообщении. — ФХР желает Данису скорейшего возвращения в большой хоккей. Тренерский штаб сборной в ежедневном режиме отслеживает выступление кандидатов в национальную команду, и Зарипов, безусловно, также войдет в их число».