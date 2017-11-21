Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Слован3
Витязь3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р1
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак5
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА4
Югра3
Хоккей. НХЛ
22.11
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
22:04 (мск), источник: ТАСС

Зарипов после отбытия дисквалификации войдет в число кандидатов в сборную РФ

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Данис Зарипов после отбытия дисквалификации войдет в число кандидатов в сборную России. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

Источник: ИТАР-ТАСС

25 июля было объявлено о двухлетней дисквалификации за употребление допинга Зарипова, которая отсчитывалась с 23 мая 2017 года, однако во вторник Международная федерация хоккея сократила наказание до полугода. Хоккеист сможет вернуться к выступлениям 23 ноября.

«Федерация хоккея России с радостью приветствует новость о сокращении дисквалификации нападающего Даниса Зарипова. Специалисты ФХР не сомневались, что трехкратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина — честный и ответственный спортсмен, а все произошедшее — следствие неудачного стечения обстоятельств, — говорится в сообщении. — ФХР желает Данису скорейшего возвращения в большой хоккей. Тренерский штаб сборной в ежедневном режиме отслеживает выступление кандидатов в национальную команду, и Зарипов, безусловно, также войдет в их число».

Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016), чемпионом суперлиги (2006), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Полиция открыла расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве
Манчини может досрочно уйти из "Зенита"
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
«Спартак» разгромил «Марибор» в матче Юношеской лиги УЕФА
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь