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19:52 (мск), источник: ТАСС

IIHF может оштрафовать ФХР, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация хоккея России (ФХР) может подвергнуться штрафным санкциям со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) из-за возможного неучастия на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане иностранных игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига готова «ответить соответственно» на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который 1 ноября объявил о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх лыжников Александра Легкова и Евгения Белова по причине нарушения ими антидопинговых правил. Позднее член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев рассказал ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду, в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

«Действительно, санкции могут быть — речь идет о штрафах. Думаю, что финские, шведские, чешские игроки и хоккеисты других стран, участвующих в Олимпийских играх, хотят представлять свои государства на этом соревновании, и будет неправильно отказать им в этом. Мы здесь ради спортсменов и атлетов, а не ради политики», — сказал Фазель.

«Если действительно дойдет до этого, это будет настоящим кошмаром. Мне не хотелось бы шантажировать КХЛ, мы должны найти общее решение во благо спортсменов и хоккея в целом. Нам нужно двигаться постепенно, обсудить ситуацию членами совета и только потом действовать», — подчеркнул глава IIHF.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, на клуб, по вине которого хоккеист не сумел принять участие в турнире в составе своей сборной, накладывается штраф в размере 300 тыс. рублей. Согласно дисциплинарному кодексу IIHF, одним из видов наказания, которое может быть наложено на члена международной федерации, является штраф в размере до 500 тыс. швейцарских франков. ФХР подписала контракт с КХЛ, в соответствии с которым лиге делегируются права на проведение чемпионата России по хоккею.

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