Хоккеисты «Сокола» одолели лидера чемпионата ВХЛ

Красноярский ХК «Сокол» стал первой командой ВХЛ в нынешнем сезоне, обыгравшей в Санкт-Петербурге обоих лидеров чемпионата. Накануне, в это воскресенье «крылатые» взяли верх в гостях над безоговорочным лидером турнирной таблицы — «Динамо».

Как рассказали в пресс-службе «Сокола», сибиряки в этом матче смотрелись лучше своего соперника, опаснее атаковали и перебросали хозяев в полтора раза. Пропустив во втором периоде шайбу в меньшинстве, красноярцы отыгрались в третьем игровом отрезке. Однако судьи гол Семина отменили, посчитав, что шайба была заброшена с нарушением. И всё же «Соколы» проявили характер. Нападающий Алексей Князев на большой скорости объехал ворота соперника, развернулся и метнул шайбу в правый от вратаря угол. Резиновый диск влетел в сетку рикошетом от голкипера.

Основное время не выявило победителя, впрочем, как и овертайм. В итоге дело дошло до буллитов, а их в нынешнем сезоне «Сокол» еще не бил. Но именно здесь «крылатые» показали образцовое исполнение штрафных бросков. Андрющенко, Озолиньш и Сёмин свои попытки исполнили безупречно, в свою очередь наш вратарь Илья Андрюхов отразил все буллиты. Победа — 2:1, как и двумя днями ранее, когда красноярцы обыграли вторую команду чемпионата — «СКА-Неву».

Леонид Тамбиев, главный тренер ХК «Динамо Санкт-Петербург», отметил: «Вы видели состав “Сокола” на бумаге, я удивляюсь, как у них очков не так много. Хорошая команда собрана, хорошие игроки, хорошие исполнители, хороший вратарь. В той ситуации, которая у нас сейчас с составом мы довольны и одному очку. Чтобы обыгрывать такую команду, нужен более глубокий, мастеровитый состав. Мы пока таким не располагаем. У нас очень молодая команда».

Александр Титов, главный тренер ХК «Сокол»: