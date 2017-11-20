Хоккеисты «Сокола» одолели лидера чемпионата ВХЛ
Пропустив во втором периоде шайбу в меньшинстве, красноярцы отыгрались в третьем игровом отрезке.
Пропустив во втором периоде шайбу в меньшинстве, красноярцы отыгрались в третьем игровом отрезке.
Красноярский ХК «Сокол» стал первой командой ВХЛ в нынешнем сезоне, обыгравшей в
Как рассказали в
Основное время не выявило победителя, впрочем, как и овертайм. В итоге дело дошло до буллитов, а их в нынешнем сезоне «Сокол» еще не бил. Но именно здесь «крылатые» показали образцовое исполнение штрафных бросков. Андрющенко, Озолиньш и Сёмин свои попытки исполнили безупречно, в свою очередь наш вратарь Илья Андрюхов отразил все буллиты. Победа — 2:1, как и двумя днями ранее, когда красноярцы обыграли вторую команду чемпионата — «СКА-Неву».
Леонид Тамбиев, главный тренер ХК «Динамо Санкт-Петербург», отметил: «Вы видели состав “Сокола” на бумаге, я удивляюсь, как у них очков не так много. Хорошая команда собрана, хорошие игроки, хорошие исполнители, хороший вратарь. В той ситуации, которая у нас сейчас с составом мы довольны и одному очку. Чтобы обыгрывать такую команду, нужен более глубокий, мастеровитый состав. Мы пока таким не располагаем. У нас очень молодая команда».
Александр Титов, главный тренер ХК «Сокол»:
«Мы играли с лидерами, одна команда на первом месте, другая — на втором. Мы готовимся, стараемся, конечно приятно. Всегда приятно выигрывать. У нас была десятидневная пауза перед прошлой игрой, там был сумбур. А к этой игре мы готовились, разбирали лидера. По содержанию я доволен».