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Хоккеисты «Ермака» из Ангарска всухую обыграли «СКА-Нева» в матче чемпионата ВХЛ
Игра завершилась со счетом 2:0.
Игра завершилась со счетом 2:0.
Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска всухую обыграл «СКА-Нева» из
Первую шайбу в ворота соперников забросил хоккеист «Ермака» Дмитрий Михайлов. Хозяевам поля так и не удалось обыграть оранжевую дружину. За три минуты до окончания матча еще один гол забил ангарчанин Алексей Закарлюкин.
По итогам матча ХК «Ермак» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице. Следующая встреча хоккеистов из Ангарска пройдет с ХК «Рязань» 21 ноября.