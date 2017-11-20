Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас Голден Найтс3
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм Дакс2
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз3
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз4
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19.11
Динамо РБ3
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
19.11
ЦСКАБ3
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
19.11
Сочи1
Салават Юлаев3
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Черчесов: У игроков сборной России нет проблем с допингом
Итоговый турнир ATP. Феномен Гоффена пал под напором Димитрова
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
18Швед «Химки» не спас
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
05:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Ермака» из Ангарска всухую обыграли «СКА-Нева» в матче чемпионата ВХЛ

Игра завершилась со счетом 2:0.

Источник: IrkutskMedia.ru

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска всухую обыграл «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 19 ноября. Итог встречи — 2:0. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ВХЛ.

Первую шайбу в ворота соперников забросил хоккеист «Ермака» Дмитрий Михайлов. Хозяевам поля так и не удалось обыграть оранжевую дружину. За три минуты до окончания матча еще один гол забил ангарчанин Алексей Закарлюкин.

По итогам матча ХК «Ермак» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице. Следующая встреча хоккеистов из Ангарска пройдет с ХК «Рязань» 21 ноября.

 Пасмурную рабочую неделю прогнозируют синоптики в Иркутске
Один из самых опасных астероидов упадет на Землю в 2026 году
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил
«Интер» опередил «Ювентус» в таблице Серии А
Черчесов: У игроков сборной России нет проблем с допингом
Итоговый турнир ATP. Феномен Гоффена пал под напором Димитрова
Глава «Реала» определился с тренером на случай провала Зидана
Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи»
«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, оба клуба не забили пенальти
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь