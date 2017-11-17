Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде по буллитам

РОССИЯ — Сборная QMJHL — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы у россиян: Полодян (Алтыбармакян), 8:16. Абрамов (Рубцов), 57:03.

Дополнительная серия буллитов за победу в турнире: Баттерсон — 0:0 (вратарь). Абрамов — 0:0 (вратарь). Макисаак — 0:0 (вратарь). Полодян — 0:0 (вратарь). Комтуа — 0:1. Манукян — 0:1 (вратарь). Велено — 0:1 (вратарь). Алтыбармакян — 0:1 (вратарь). Леклерк — 0:1 (вратарь). Мальцев — 0:1 (мимо).

Россия: Мельничук (Сухачев). Зайцев (К) — Кныжов, Алтыбармакян — М. Мальцев (А) — Полодян. Шепелев — А. Мальцев, Манукян — Рубцов — Абрамов. Макеев — Курашов, Цыплаков — Рассейкин — Рахимулин. Алексеев — Елизаров, Веряев (А) — Иванов — Романов.

Счет в серии: 3−4

До середины последнего матча Суперсерии не покидало ощущение, от которого было сложно отбиться. Да, всегда приятно обыграть канадцев, да, результат важен, но главное-то — подготовиться к молодежному чемпионату мира, после которого результат этой ноябрьской поездки за океан все равно забудется.

Забудется ли? Наверняка. Но эмоции и настрой сборной Валерия Брагина в третьем периоде, которая по логике должна была к шестой игре окончательно подустать, заставили быстро забыть о будущем. Что там будет на новогодних каникулах — разберемся позже. А Суперсерию надо выигрывать — это же не Евротур какой-нибудь, в конце концов!

Эти матчи неизбежно должны запомниться и в череде ежегодных серий остаться в памяти лучше многих. Серию мы начали с кошмарных 0:7, после которых каждый второй был готов выплеснуть на сборную ругательства в духе «слабый год», «на МЧМ нам ничего не светит», «Брагин изжил себя». Продолжили героическим камбэком с 0:3 а-ля Баффало-2011. В сегодняшней встрече показали, что и давить на соперника в тот момент, когда шайба жизненно необходимо, неидеально, но умеем — контратака Германа Рубцова и Виталия Абрамова (форвард «Гатино», к слову, сделал очень серьезную заявку на попадание на МЧМ) была спонтанной, но по моментам на гол в третьем периоде команда Брагина наиграла.

А закончилось все развязкой, которой за полтора десятка лет таких встреч россиян с канадцами не было ни разу. Шесть матчей — счет по победам 3−3. Такое уже бывало, но впервые и количество набранных очков (по 9) оказалось одинаковым. А это значит — победителя должна была определить дополнительная серия буллитов.

Бросали плохо и канадцы, и наши хоккеисты. Исход решил один буллит — один из лучших российских игроков серии голкипер Алексей Мельничук не справился с форвардом «квебекцев» Максимом Комтуа. Канадцы вновь одержали общую победу, пусть в этот раз перевес оказался и максимально минимальным.

Да, жаль, что россияне уступили — но они начисто вышибли из головы ощущение бесполезности происходящего, которое нависло после первой игры со сборной Западной лиги. Если в КХЛ юниорам нет дороги, то где еще раскрываться Алтыбармакяну, Полодяну, Манукяну и их партнерам, как не на этой серии?