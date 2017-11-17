Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в Суперсерии-2017

Источник: РИА "Новости"

Впервые в истории соревнований командам для определения итогового победителя пришлось провести серию буллитов.

В шестом матче, который прошел в канадском Монктоне (провинция Нью-Брансуик), в составе россиян шайбы забросили Алексей Полодян (9-я минута) и Виталий Абрамов (48-я минута).

Обе команды одержали по три победы в шести матчах, по итогам которых счет в серии равный — 3−3. Ранее россияне уступили, а затем обыграли сборную Западной хоккейной лиги (WHL) — 0:7, 4:3, затем сборная России обменялась победами с командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 5:2, 2:4, и уступили команде QMJHL (1:2).

Впервые для определения итогового победителя Суперсерии была проведена дополнительная серия буллитов, в которой российские хоккеисты проиграли, не сумев реализовать ни одного броска. Голкипер россиян Алексей Мельничук отразил четыре из пяти послематчевых бросков.

Суперсерия прошла в 15-й раз, российская команда трижды побеждала в Суперсериях (2010, 2012, 2014).