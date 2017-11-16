Новые армяне. Звезды молодежки Брагина — кто они?

Источник: Спорт-Экспресс

ОСМАНСКИЙ ПЛЕН И ШЕСТИПАЛЫЙ

Андрей АЛТЫБАРМАКЯН

Место/дата рождения: Санкт-Петербург, 4 августа 1998 года

Позиция: крайний нападающий

Рост/вес/хват: 180 см/83 кг/левый

Клуб (КХЛ/ВХЛ): СКА/СКА-Нева

Статистика в сезоне-2017/18: 0 очков в 10 матчах, «+2» (КХЛ), 12 (6+6) очков в 18 матчах, «+9» (ВХЛ)

Статистика на Суперсерии: 4 (3+1) очка в 5 матчах, «+2».

О неуступчивом форварде из Петербурга страна узнала в январе на звездном уикенде КХЛ. В финале 18-летний юниор принес победу дивизиону Чернышова. В уфимской раздевалке он сидел бок о бок с Найджелом Доусом и Кириллом Капризовым, а полгода спустя его соседями стали Павел Дацюк и Илья Ковальчук. В качестве лимитчиков его и Михаила Мальцева все чаще привлекают в основу СКА.

— Изначально у нас и мысли не было, что Андрей будет выступать на профессиональном уровне, — признается отец Алтыбармакяна Руслан. — Отдать Андрея и младшего Илью в хоккей предложила супруга Оксана, чтобы укрепить их здоровье. Рядом с нашим домом в Приморском районе стоит крытый каток. Зимой условия там были жесткие — температура была ниже, чем на улице. Он всегда был середнячком, никогда не выделялся, в 13−14 лет начал понемногу прибавлять под руководством Павла Тихомирова. Потом пробился в молодежную команду «Серебряных Львов», где тоже повезло с тренером — Сергей Яровой начал раскрывать его, давая достаточно времени парням 1998 года рождения. Перед первым вызовом сына в юниорскую сборную, команда U-18 приезжала в Питер. Хоть «Львы» и проиграли 3:8, Андрей тогда отыграл хорошо и агрессивно, поэтому, вероятно, понравился Виталию Прохорову.

Еще в Уфе Андрей рассказал историю происхождения своей фамилии. Он — коренной петербуржец. На Неву его дед перебрался из Абхазии, где исторически проживала его родня. Необычная фамилия возникла после геноцида армян. Прапрадедушка Андрея чудом уцелел в бойне, но лишился четырех пальцев, после чего попал в османский плен. Там его на турецкий манер прозвали «Алты Бармак» — «шестипалый». Со временем он осел в районе Трабзона, где и сейчас проживает параллельная ветвь Алтыбармакянов. Однако в 1935 году мужчину потянуло на родину — он переправился в Абхазию, где к фамилии добавился суффикс «ян». Родственники с юга пристально следят за карьерой Андрея, и летом на Кубке Черного моря армянскую тройку и нашу сборную поддерживала многочисленная южная торсида.

— В молодежной сборной все непросто, — отмечает отец хоккеиста. — Перед Суперсерией нужно быстро наладить взаимопонимание. Андрею повезло: в нынешнем составе молодежной сборной шесть игроков из системы СКА, которые тоже занимались в «Серебряных Львах». Помимо него, это Алексей Полодян, Алексей Мельничук, Николай Кныжов, Артем Мальцев и Саша Алексеев из WHL. С Мельничуком они вместе пришли в школу, чуть позже стали играть с Полодяном. С его отцом мы часто общаемся и дружим семьями. У Андрея с Лешей хорошо налажена химия. Они друг друга дополняют. Здорово, что Брагин об этом узнал и поставил их вместе.

Брагин проверил «армянский» дуэт из Питера еще на майском Кубке Черного моря в Сочи. На земле предков парни отлично себя зарекомендовали и выиграли турнир в составе первого состава молодежки.

— В детстве я сам гонял шайбу, но больше играл в футбол и занимался борьбой, — заявляет Алтыбармакян-старший. — От меня Андрею передалась эмоциональность, резкость и неуступчивость. Всегда ему говорил, что нужно брать неординарностью и старанием. Честно говоря, мы до сих пор с супругой в шоке, что нашему старшему сыну уделяют столько внимания. Драфт НХЛ («Чикаго» выбрало Алтыбармакяна в 3-м раунде под 70-м номером. — Прим. «СЭ») стал для нас полной неожиданностью. Мы ни с кем не общались в «Блэкхокс» и никуда не собирались. Здесь — родной дом, семья и клуб. Мое мнение — Андрею пока рано ехать в Северную Америку. Нужно пробиваться в основу СКА, а потом уже устремить взор через океан. Мы очень благодарны руководству клуба за доверие молодому игроку. За ним тянется и младший сын Илья (2000 года рождения. — Прим. «СЭ»).

ПРИМЕР — АРТЕМИЙ ПАНАРИН

АЛЕКСЕЙ ПОЛОДЯН

Место/дата рождения: Санкт-Петербург, 30 июля 1998 года

Позиция: крайний нападающий

Рост/вес/хват: 181 см/75 кг/левый

Клуб (ВХЛ/МХЛ): СКА-Нева/СКА-1946

Статистика в сезоне-2017/18: 2 (1+1) очка в 11 матчах, «+3» (ВХЛ), 5 (4+1) очков в 5 матчах, «+5» (МХЛ)

Статистика на Суперсерии: 5 (2+3) очков в 5 матчах, «+5».

— Во «Львах» собрали достаточно сильную команду, куда приехали лидеры из других регионов, — вспоминает отец Алексея Полодяна Альберт. — Леша рос в конкурентной среде и начал тянуться к ребятам и проявлять себя. Их начали наигрывать вместе с Андреем Алтыбармакяном, и результат пришел. Вскоре они вместе выходили в молодежной команде «Львов». Сейчас в сборной вернули эту связку, и пока все получается. Парни чувствуют и прекрасно понимают друг друга, никто не жадничает. Их учили играть в один хоккей, но, безусловно, характер и кавказские корни придают уверенности.

По ходу Суперсерии Брагин воссоединил школьных партнеров. С Алтыбармакяном и Мальцевым Полодян действительно смотрелся органичнее и вскоре отблагодарил тренера дублем.

— Я — армянин, а супруга — русская, — продолжает Полодян-старший. — Вся наша многочисленная родня сейчас переживает за Лешу на Суперсерии. Когда он недавно забросил две шайбы, мне пришло около сотни сообщений с поздравлениями со всей страны. Было очень приятно, что за сына болеют по всей России. Сам я занимался теннисом и получил спортивное образование в университете Лесгафта.

Помню, как в родном Сочи мы с мальчишками бегали с деревянными клюшками. Мечтал играть на профессиональном уровне, поэтому сына и отдали в хоккей. Серьезно он начал кататься в «Серебряных Львах». Мы с женой прониклись занятием Алексея — тренер Валерий Афанасьев действительно был энтузиастом. Именно благодаря нему в Петербурге начался подъем детского хоккея. С восьми лет он вывозил команду на международные турниры в Европу и Северную Америку. Канадские специалисты ставили парням катание на сборах. Из других игроков сыну больше всего нравится Артемий Панарин. Многие специалисты говорят, что они похожи по стилю игры и комплекции.

Алексей Полодян ударно начал 2017-й год. В матче МХЛ в Риге он отправил пять шайб в ворота хозяев. После матча парень скромно заметил, что все его броски удачно залетели в ворота и поблагодарил партнеров. Первый гол на взрослом уровне Алексей провел месяц назад в Самаре в ВХЛ. Учитывая его результативность на Суперсерии и налаженное взаимопонимание с партнерами, его появление на МЧМ можно считать практически свершившимся фактом.

НОМЕР В ЧЕСТЬ МОЗЯКИНА

АРТЕМ МАНУКЯН

Место/дата рождения: Омск, 9 июня 1998 года

Позиция: крайний нападающий

Рост/вес/хват: 170 см/63 кг/правый

Клуб (КХЛ/МХЛ): Авангард/Омские ястребы

Статистика в сезоне-2017/18: 1 (1+0) очко в 19 матчах, «+2» (КХЛ), 5 (4+1) очков в 6 матчах, «+1» (МХЛ)

Статистика на Суперсерии: 4 (2+2) очка в 5 матчах, «+2».

В прошлом сезоне младший из омских братьев-армян еще не дебютировал в КХЛ, но уже прогремел своим рекордом. В 60 матчах регулярного чемпионата он набрал 105 (39+66) очков, причем его «Ястребы» даже не вышли в плей-офф. Проведя полный год в МХЛ, Артем так и не дебютировал во взрослом хоккее и ожидаемо остался без внимания Брагина. В этом чемпионате Андрей Скабелка часто использует юниора на позиции лимитчика, поэтому и вызов на главный отбор к чемпионату мира последовал незамедлительно.

Самый низкорослый (170 сантиметров — Прим. «СЭ») игрок в нашей молодежке обладает прекрасной техникой и неординарным мышлением. Юному Артему нравились Сергей Мозякин, Александр Овечкин и Александр Радулов. В честь главного бомбардира КХЛ Манукян взял 10-й номер и признался, что учится у маэстро хладнокровие и уверенности. У него отличный бросок, а небольшие габариты он компенсирует смелостью. Посмотрите, как бесстрашно он впечатал в борт Дэнни Кристо, за спиной которого четыре сезона рубки в АХЛ.

— Артем очень гордится своей национальностью и неуступчивым характером, — вспоминает мама братьев Манукян Сирун. — В Армении у нас много родственников, и несколько раз в год Тигран с Артемом посещают их. Теперь они смотрят хоккей и болеют за сыновей и нашу сборную. Старший родился в Ереване, а младший — в Омске, куда мы переехали после службы мужа. Отдали сыновей в хоккей, чтобы крепли физически. В этот вид спорта мы привели сначала старшего сына. Артем попросил тоже разрешить ему выйти на лед. Со следующего дня мы уже возили на тренировки обоих. Муж — главный болельщик наших сыновей и всегда их подбадривает и говорит, чтобы бились до конца.