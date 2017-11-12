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20:00 (мск), источник: ТАСС

ФХР продолжает работу по возвращению российских хоккеистов из Северной Америки

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) ведет работу по возвращению российских игроков из лиг Северной Америки. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Источник: ИТАР-ТАСС

11 ноября российский нападающий Вадим Шипачев, начинавший сезон в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», подписал контракт с петербургским СКА. Он провел за «Вегас» три матча, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем проводя на льду 10 минут. 29 октября 30-летний Шипачев был отстранен «Вегасом» за отказ играть в фарм-клубе команды. 9 ноября «Вегас» объявил о расторжении контракта с Шипачевым.

«Мы всегда рады, когда игроки возвращаются из Северной Америки, работаем над этим, — ответил Ротенберг на вопрос о возвращении Шипачева в СКА. — В нашей долгосрочной стратегии хотим вернуть как можно больше игроков в страну, не только из НХЛ, но и из всех юниорских лиг. Видим, что совсем немногие заигрывают там, если посмотреть на цифры, то они очень печальные: агенты им что-то обещают, а в итоги игроки либо заканчивают, либо испытывают спад в карьере. Мы ведем большую работу, чтобы хоккеисты не уезжали или побыстрее возвращались обратно».

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Олимпийская сборная России в воскресенье стала победителем Кубка Германии, выиграв все три матча на турнире. Основная сборная России сохраняет шансы на победу в Кубке Карьяла. «Перед федерацией стоят также задачи популяризации и развития хоккея, посмотрите — сейчас у нас две команды играют на двух разных турнирах и добиваются успеха, это говорит о том, что у нас есть глубина, резервы, есть возможность проверять команды. Появляются новые фамилии — вот, Макеев [Алексей, нападающий олимпийской сборной] сегодня забил четыре гола в матче Кубка Германии».

Олимпийская сборная России по хоккею была создана в декабре 2015 года. Главной ее задачей является формирование резерва для главной команды.

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