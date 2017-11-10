Как российский хоккей накажут за Сочи-2014?

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А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ХОККЕЙ?

На фоне бесчисленных допинговых скандалов, которые затронули чуть ли не все популярные зимние виды спорта, почти незамеченными остались новости о том, что вместе с лыжниками, биатлонистами, бобслеистами и другими спортсменами, выступавшими на Олимпиаде-2014, под раздачу Родченкова, Макларена и Освальда попали и хоккеисты.

А точнее, хоккеистки — представители мужской национальной команды, к счастью, остались вне подозрений. Первоначально, еще в прошлом году, после публикации доклада Ричарда Макларена в списке «нарушителей» значились две спортсменки, в пробах которых якобы были обнаружены… мужские ДНК. Сейчас же комиссия Денниса Освальда, которая занимается исследованием царапин на банках с допинг-пробами на предмет манипуляции, рассматривает дела уже семи (ранее сообщалось о шести девушках, но, по данным «СЭ», их оказалось больше) хоккеисток сборной России. Заседания должны пройти в два ближайших понедельника — 13 и 20 ноября.

Екатерина СМОЛИНА | Источник: ИТАР-ТАСС

КАК СЫГРАЛА СБОРНАЯ В СОЧИ?

В отличие от подавляющего числа «нарушителей», российским хоккеисткам не грозит потеря медалей — они их и не выигрывали. В Сочи-2014 наша женская команда, как и мужская, уступила в четвертьфинале — Швейцарии со счетом 0:2 — и заняла шестое место в итоговом положении. Первая тройка выглядела так: 1. Канада. 2. США. 3. Швейцария.

За всю историю женского олимпийского турнира, который впервые прошел в 1998 году, Россия ни разу не попадала в четверку сильнейших, лучшее место — пятое (в 2002-м). Четырежды чемпионками становились канадки, однажды — американки, а в Турине-2006 единственный раз в истории в финале сыграла европейская команда — Швеция.

Российская сборная отобралась и в Пхенчхан, где, как и на всех последних крупных турнирах, при удачном стечении обстоятельств могла бы претендовать на бронзу. Но сыграют ли наши женщины в Корее?

Анна ПРУГОВА | Источник: ИТАР-ТАСС

ЧТО ГРОЗИТ ХОККЕИСТКАМ И СБОРНОЙ?

Учитывая решение комиссии Освальда по лыжникам (уже шестерым), сложно ожидать, что и в делах по другим видам спорта политики будет меньше, чем логики и здравого смысла. Поэтому совсем не исключен худший, аналогичный с Легковым и компанией вариант: запрет на участие спортсменок в Играх в Пхенчхане, требование пожизненной дисквалификации и аннулирование результатов Сочи-2014.

По нашей информации, среди семи обвиняемых, чьи фамилии давно гуляют по просторам интернета, но официально ФХР и самими девушками не подтверждены, есть две возрастные хоккеистки: одна из них уже закончила карьеру, еще одна не выступает за сборную России. А вот для остальных пожизненное или даже многолетнее отстранение от спорта равнозначно смертельному приговору. Пара человек из расстрельного списка и вовсе входят в число ведущих российских хоккеисток.

По правилам МОК в отношении командных видов спорта нарушение антидопинговых правил со стороны одного спортсмена не приводит к наказанию всей сборной, а вот если их двое, не говоря уже о семерых, — все намного хуже. В таком случае вероятно аннулирование результатов всей женской команды на Сочи-2014. Но остановятся ли на этом спортивные чиновники?

Рене ФАЗЕЛЬ | Источник: AFP 2017

ЧТО СКАЖЕТ ФАЗЕЛЬ?

Наказание за Сочи неизбежно приведет к дискуссии по поводу выступления женской сборной в Пхенчхане, а может, даже к санкциям в отношении всей ФХР. Правда, есть одно «но»: подобное решение МОК отдаст на откуп в ИИХФ, глава которой Рене Фазель известен своим не просто положительным, а сверхпозитивным отношением к России. К тому же в хоккее слишком маленькая география, и потеря женской (не говоря уже о мужской) нашей сборной — это настоящий «кошмар», как говорил в интервью «СЭ» тот же Фазель.