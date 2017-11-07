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Воскресенский «Химик» победил по буллитам нефтекамский «Торос» в матче чемпионата ВХЛ
МОСКВА, 7 ноя —
МОСКВА, 7 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Воскресенске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий послематчевый бросок выполнил Глеб Шашков.
Результаты других матчей дня:
«Звезда» (Чехов) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:4 — овертайм,
«Рубин» (Тюмень) — «Буран» (Воронеж) — 0:2,
«Зауралье» (Курган) — «Рязань» — 4:1,
«Сарыарка» (Караганда) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:1 — буллиты,
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2.