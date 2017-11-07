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22:13 (мск), источник: Р-Спорт

Воскресенский «Химик» победил по буллитам нефтекамский «Торос» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Подмосковный «Химик» на своем льду победил в серии буллитов нефтекамский «Торос» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая во вторник в Воскресенске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий послематчевый бросок выполнил Глеб Шашков.

Результаты других матчей дня:

«Звезда» (Чехов) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:4 — овертайм,

«Рубин» (Тюмень) — «Буран» (Воронеж) — 0:2,

«Зауралье» (Курган) — «Рязань» — 4:1,

«Сарыарка» (Караганда) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:1 — буллиты,

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2.

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