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11:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский «Буран» переиграл «Рубин» в Тюмени

Матч закончился со счетом 2:0.

Хоккеисты «Бурана» победили «Рубин» в Тюмени в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 2:0 во вторник, 7 ноября. Голы забили Александр Петунин и Валерий Горшков.

Перед матчем с «Рубином» воронежцы получили подкрепление в виде нападающих «Динамо» Дмитрия Сидлярова, Владислава Ефремова и Дмитрия Марковина. Тренерский штаб рассчитывал на молодых форвардов — в выездной серии команде Евгения Федорова тяжело давались голы, и в Караганде, и в Усть-Каменогорске «Буран» завоевал очки за счет самоотверженной игре в обороне.

Уже на четвертой минуте «ураганные» неожиданно открыли счет. Гол забил один из командированных в «Буран» динамовцев — нападающий Александр Петунин в одно касание замкнул передачу Владимира Дьяченко. «Рубин» тут же перехватил инициативу — тюменцы легко доходили до зоны гостей, но не могли сделать нестандартный ход на финальной стадии атаки. И когда «Буран» остался в меньшинстве после удаления Валерия Суховерхова, ничего не изменилось, четверка полевых игроков и вратарь Александр Заливин оставили счет прежним. Так же развивался и второй период — территориальное преимущество переходило от одной команды к другой. При этом как в первом, так и во втором игровом отрезке «Буран» совершил больше бросков по воротам, чем хозяева.

В начале третьего периода «Буран» забил вторую шайбу — Валерий Горшков кистевым броском поставил «Рубин» в тяжелое положение. Хозяева льда тут же пошли вперед большими силами и создали несколько голевых моментов, но воронежцев выручил Александр Заливин. В последние минуты матча «ураганные» грамотно засушили игру и одержали важную гостевую победу в основное время.

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