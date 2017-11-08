Воронежский «Буран» переиграл «Рубин» в Тюмени

Перед матчем с «Рубином» воронежцы получили подкрепление в виде нападающих «Динамо» Дмитрия Сидлярова, Владислава Ефремова и Дмитрия Марковина. Тренерский штаб рассчитывал на молодых форвардов — в выездной серии команде Евгения Федорова тяжело давались голы, и в Караганде, и в Усть-Каменогорске «Буран» завоевал очки за счет самоотверженной игре в обороне.

Уже на четвертой минуте «ураганные» неожиданно открыли счет. Гол забил один из командированных в «Буран» динамовцев — нападающий Александр Петунин в одно касание замкнул передачу Владимира Дьяченко. «Рубин» тут же перехватил инициативу — тюменцы легко доходили до зоны гостей, но не могли сделать нестандартный ход на финальной стадии атаки. И когда «Буран» остался в меньшинстве после удаления Валерия Суховерхова, ничего не изменилось, четверка полевых игроков и вратарь Александр Заливин оставили счет прежним. Так же развивался и второй период — территориальное преимущество переходило от одной команды к другой. При этом как в первом, так и во втором игровом отрезке «Буран» совершил больше бросков по воротам, чем хозяева.