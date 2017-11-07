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Красноярский хоккеист разбил стекло во время матча (видео)
ХК «Сокол» сразился с хоккеистами из Самары.
ХК «Сокол» сразился с хоккеистами из Самары.
Красноярские хоккеисты одержали победу в регулярном чемпионате высшей хоккейной лиги. Игра проходила 6 ноября в Красноярске в «Арене. Север» (ул. 9 Мая, 74). ХК «Сокол» сразился с клубом ЦСК ВВС из Самары.
Во время матча игрок ХК «Сокол» Александр Семин броском шайбы разбил защитное стекло. Шайба прошла над воротами и угодила в экран, отделяющий трибуны от ледового покрытия. Стекло полностью растрескалось, в нем появилась дыра.
Как пояснил комментатор, хоккеист сделал неточный бросок: «Мощнейший щелчок Александра Семина, который разбивает стекло и вызывает восторг у болельщиков на трибунах».
Добавим, матч закончился со счетом 4:1 в пользу красноярцев.