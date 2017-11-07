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06:09 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский хоккеист разбил стекло во время матча (видео)

ХК «Сокол» сразился с хоккеистами из Самары.

Красноярские хоккеисты одержали победу в регулярном чемпионате высшей хоккейной лиги. Игра проходила 6 ноября в Красноярске в «Арене. Север» (ул. 9 Мая, 74). ХК «Сокол» сразился с клубом ЦСК ВВС из Самары.

Во время матча игрок ХК «Сокол» Александр Семин броском шайбы разбил защитное стекло. Шайба прошла над воротами и угодила в экран, отделяющий трибуны от ледового покрытия. Стекло полностью растрескалось, в нем появилась дыра.

Как пояснил комментатор, хоккеист сделал неточный бросок: «Мощнейший щелчок Александра Семина, который разбивает стекло и вызывает восторг у болельщиков на трибунах».

Из-за разбитого стекла игрокам пришлось взять паузу, чтобы работники ледового комплекса заменили стекло, после чего игра продолжилась.

Добавим, матч закончился со счетом 4:1 в пользу красноярцев.

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