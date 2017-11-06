Армянский акцент и СКА как базовый клуб. Кого Брагин везёт на суперсерию?
Наша «молодёжка» снова будет рубиться с канадцами.
Наша «молодёжка» снова будет рубиться с канадцами.
В ночь с понедельника на вторник мск молодёжная сборная России проведёт свой первый матч в суперсерии с канадцами. Мы собрали для вас всё, что нужно знать о традиционном турнире, который является генеральной репетицией перед молодёжным чемпионом мира.
Где играем?
Суперсерия российских и канадских «молодёжек» — это, на самом деле, турне нашей команды по городам и весям. Соперников всегда три, а матчей и городов — шесть. Вот уже четвёртую серию сборная России начинает своё путешествие с матчей против сборной WHL. И если год назад подопечные Брагина заглядывали в такой большой и поистине хоккейный город как Эдмонтон, то теперь им предстоит колесить по провинции Саскачеван.
Кто в воротах?
Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачёв («Челмет»), Михаил Бердин («Су-Фолс»)
На бумаге первый номер сборной не только на суперсерии, но и на чемпионате мира — Владислав Сухачёв. У него хотя бы есть небольшой международный опыт — один матч против Латвии на прошлом МЧМ. В этом сезоне Сухачёв регулярно играет за «Челмет», но о том, чтобы выйти в официальном матче в форме «Трактора», может только мечтать. А вот его конкурент за место в составе сборной Алексей Мельничук, как ни странно, в КХЛ уже дебютировал. И это в СКА, где два
Давно у сборной России не было вратаря
Кто в обороне?
Дмитрий Алексеев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы), Даниил Курашов («Адмирал»), Александр Шепелев («Белые Медведи»), Артём Минулин («Свифт Каррент»), Дмитрий Саморуков («Гельф»), Александр Алексеев («Ред-Дир»).
Даже если бы Григорий Дронов не получил тяжёлую травму,
Не только Макееву, но и всей нашей обороне недостаёт габаритов. Характерно, что два самых крупных защитника сборной России выступают в Канаде. Это Александр Алексеев из «Ред-Дира» и Артём Минулин из «Свифт Каррента». Последний проводит отличный сезон, но как показывает практика, статистика в CHL ровным счётом ничего не гарантирует. Сергей Зборовский год назад приезжал с ещё лучшими показателями, но на деле не потянул лидерскую ношу в «молодёжке». Но посмотреть на Минулина как минимум любопытно. Третий защитник, выступающий за океаном, это Дмитрий Саморуков — лидер юниорской сборной 1999 года. Несмотря на то, что он младше большинства партнёров по команде, его шансы отправиться в Баффало достаточно велики.
Кто будет забивать?
Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Иван Романов, (оба — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Михаил Мальцев (СКА), Артём Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Дмитрий Соколов («Садбери»), Виталий Абрамов («Гатино»), Герман Рубцов («Шикутими»), Павел Колтыгин («Драммондвилль»), Алексей Липанов («Бэрри»).
Главный мем этой сборной — армянская тройка мечты. Если бы Брагин собрал звено Алтыбармакян — Манукян — Полодян,
У этой сборной не только армянский акцент, но и бордюры там называют поребриками, а подъезды — парадными. Пожалуй, это самая «питерская» молодёжная сборная России за всю её историю. Брагин повёз в Канаду сразу пятерых игроков из системы СКА. Но и это ещё не всё! «Канадец» Алексеев является уроженцем
Фундамент в атаке должны создать нижегородец Веряев и казанец Кара. Одни — миниатюрный, но работоспособный форвард, а другой — статный центр с хорошими габаритами. Дамир Рахимуллин из «Лады» вряд ли годится для ведущих звеньев, но бойцовских качеств ему не занимать. А вот чего ждать от
Кого не взяли?
Прежде всего удивляет отсутствия Виталия Кравцова из «Трактора» и Павла Шэна из «Югры». Оба вместо Канады отправятся в Балашиху на Турнир четырёх наций. Брагин, комментируя отсутствие форвардов на суперсерии, успокаивает, мол, это не понижает их шансы сыграть в Баффало. С одной стороны, и в прошлом году часть железных кандидатов осталась в Европе. С другой, уж больно странной выглядит ситуация, при которой невероятно техничного и блестяще катающего Кравцова последовательно игнорируют чуть ли не все тренеры сборных. Шэн, забивающий на уровне КХЛ, тоже заслужил шанс попробовать себя против канадцев. Там же, на Турнире четырёх, сыграет ряд защитников из системы «Трактора», которые могли бы пригодиться на суперсерии. Например, Леонид Лавриненко. В Балашихе можно будет увидеть магнитогорскую надежду Игоря Швырёва, екатеринбуржца Владимира Кузнецова и ярославца Кирилла Слепца, который изначально числился в числе кандидатов на поездку в Канаду.
Кравцов, Шэн и Слепец не сыграют на суперсерии, но всё же остаются в обойме сборной.