Армянский акцент и СКА как базовый клуб. Кого Брагин везёт на суперсерию?

Источник: РИА "Новости"

В ночь с понедельника на вторник мск молодёжная сборная России проведёт свой первый матч в суперсерии с канадцами. Мы собрали для вас всё, что нужно знать о традиционном турнире, который является генеральной репетицией перед молодёжным чемпионом мира.

Где играем?

Суперсерия российских и канадских «молодёжек» — это, на самом деле, турне нашей команды по городам и весям. Соперников всегда три, а матчей и городов — шесть. Вот уже четвёртую серию сборная России начинает своё путешествие с матчей против сборной WHL. И если год назад подопечные Брагина заглядывали в такой большой и поистине хоккейный город как Эдмонтон, то теперь им предстоит колесить по провинции Саскачеван. Мус-Джо и Суифт-Каррент — две первые точки на карте суперсерии. Отметим, что в Суифт-Карренте выступает наш защитник Артём Минулин. Тёплое приветствие ему обеспечено. Чувствовать себя как дома будет и Дмитрий Соколов, когда на четвёртый матч серии приедет в не чужой для себя Садбери, чтобы сразиться со сборной лиги Онтарио. Перед этим наша «молодёжка» заглянет в Оуэн-Саунд. Завершится же поездка двумя играми в Квебеке: сначала наших парней ждёт визит в Шарлоттаун (впервые принимает суперсерию), а затем в Монктон.

Кто в воротах?

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачёв («Челмет»), Михаил Бердин («Су-Фолс»)



На бумаге первый номер сборной не только на суперсерии, но и на чемпионате мира — Владислав Сухачёв. У него хотя бы есть небольшой международный опыт — один матч против Латвии на прошлом МЧМ. В этом сезоне Сухачёв регулярно играет за «Челмет», но о том, чтобы выйти в официальном матче в форме «Трактора», может только мечтать. А вот его конкурент за место в составе сборной Алексей Мельничук, как ни странно, в КХЛ уже дебютировал. И это в СКА, где два топ-вратаря! Когда Микко Коскинен не поехал на выезд, а «армейцы» громили в Ханты-Мансийске «Югру», молодому голкиперу дали почти восемь минут взрослого хоккея. В основном же коренной петербуржец выступает в Высшей лиге за «СКА-Нева».



Давно у сборной России не было вратаря из-за океана. Если быть совсем точным — с 2012 года, когда в преддверии МЧМ в Калгари принял участие в суперсерии Андрей Макаров. Преемником вратаря «Нефтехимика» стал Михаил Бердин. Вратарь, который мог бы сейчас выступать за «Северсталь», на хорошем счету в американской USHL. Там же демонстрирует неплохую статистику Максим Жуков, о возможном приглашении которого обмолвился Брагин. Однако ярославец на год младше других голкиперов в сборной. К его кандидатуре вернутся через год.

Кто в обороне?

Дмитрий Алексеев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы), Даниил Курашов («Адмирал»), Александр Шепелев («Белые Медведи»), Артём Минулин («Свифт Каррент»), Дмитрий Саморуков («Гельф»), Александр Алексеев («Ред-Дир»).



Даже если бы Григорий Дронов не получил тяжёлую травму, из-за которой рискует пропустить МЧМ, защитник «Магнитки» вряд ли бы поехал на суперсерию. Дронов не нуждается в лишней проверке. А вот среди тех, кто всё же отправится в Канаду, стоит выделить Егора Зайцева. Динамовец регулярно играет в КХЛ, показывает довольно зрелый хоккей, и нет ничего удивительного, что Брагин назначил его капитаном. Из другого столичного клуба в «молодёжку» вызван Никита Макеев. Миниатюрный (рост — всего 173 сантиметра) атакующий защитник уже провёл дюжину матчей в звёздном ЦСКА, а его игровое время дважды перевалило за 10 минут. Эти двое, а также Даниил Курашов, давно прописавшийся в основе «Адмирала», обещают стать лидерами нашей обороны.

Не только Макееву, но и всей нашей обороне недостаёт габаритов. Характерно, что два самых крупных защитника сборной России выступают в Канаде. Это Александр Алексеев из «Ред-Дира» и Артём Минулин из «Свифт Каррента». Последний проводит отличный сезон, но как показывает практика, статистика в CHL ровным счётом ничего не гарантирует. Сергей Зборовский год назад приезжал с ещё лучшими показателями, но на деле не потянул лидерскую ношу в «молодёжке». Но посмотреть на Минулина как минимум любопытно. Третий защитник, выступающий за океаном, это Дмитрий Саморуков — лидер юниорской сборной 1999 года. Несмотря на то, что он младше большинства партнёров по команде, его шансы отправиться в Баффало достаточно велики.

Кто будет забивать?

Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Иван Романов, (оба — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Михаил Мальцев (СКА), Артём Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Дмитрий Соколов («Садбери»), Виталий Абрамов («Гатино»), Герман Рубцов («Шикутими»), Павел Колтыгин («Драммондвилль»), Алексей Липанов («Бэрри»).



Главный мем этой сборной — армянская тройка мечты. Если бы Брагин собрал звено Алтыбармакян — Манукян — Полодян, где-нибудь в Ереване можно было бы поставить экран и показывать матчи молодёжного чемпионата мира. Ситуация действительно уникальная. В один год в команде собрались хоккеисты, имеющие непосредственное отношение к не самой хоккейной стране. Пока, правда, они разбросаны по разным тройкам. Да и увидеть всех троих вместе на льду мешает отсутствие среди них центрального нападающего. Тем не менее Алтыбармакян и Манукян имеют высокие шансы на то, чтобы поехать в Баффало. Андрей ещё в прошлом году засветился на кахаэловском Матче звёзд, а сегодня периодически играет в основе СКА. Его связку с Михаилом Мальцевым уже опробовал Олег Знарок. Артём, в свою очередь, пробился в состав «Авангарда» вопреки небольшим габаритам, представ энергичным и «злым» форвардом. В Череповце Манукян открыл счёт своим голам в КХЛ.

У этой сборной не только армянский акцент, но и бордюры там называют поребриками, а подъезды — парадными. Пожалуй, это самая «питерская» молодёжная сборная России за всю её историю. Брагин повёз в Канаду сразу пятерых игроков из системы СКА. Но и это ещё не всё! «Канадец» Алексеев является уроженцем Санкт-Петербурга и ещё два года назад играл за «Серебряных Львов». Его земляк и бывший одноклубник Артём Мальцев вернулся из-за океана и проводит сезон в Пензе. Семь человек — это фантастический результат для города, который после поколения Сушинского и Соколова дал российскому хоккею одного лишь Барабанова. Ни Челябинск, ни Ярославль таким широким представительством похвастаться нынче не могут. Хотя именно челябинец Виталий Абрамов обещает стать главной звездой этой команды. Юркий и техничный форвард побывал в тренинг-кэмпе «Коламбуса», после чего продолжил рвать лигу Квебека.

Фундамент в атаке должны создать нижегородец Веряев и казанец Кара. Одни — миниатюрный, но работоспособный форвард, а другой — статный центр с хорошими габаритами. Дамир Рахимуллин из «Лады» вряд ли годится для ведущих звеньев, но бойцовских качеств ему не занимать. А вот чего ждать от форвардов-легионеров кроме Абрамова, решительно непонятно. Герман Рубцов неважно начал сезон и на днях сменил команду. Дмитрий Соколов в своё время считался самым перспективным форвардом своего поколения, но заокеанская карьера омича полна противоречий. Колтыгин и Липанов — интересные форварды с хорошей прессой в CHL, но оба ещё молоды.

Кого не взяли?