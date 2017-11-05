ХК «Ермак» из Ангарска разбил «Саров» на родном льду

Хоккейный клуб «Ермак» обыграл «Саров» на родном поле в Ангарске. Матча закончился со счетом 4:2. Соперники успели сыграть один матч в ноябре и продолжить уже на выезде свою резонансную серию с нулем потерянных очков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Высшей хоккейной лиги.

«Саров» начал за здравие и в этот раз. В середине первого периода счет открыл Ренат Мамашев, незаметно превратившийся в ключевую фигуру саровского преображения. Однако на сей раз увести игру в привычное русло, загубившее на прошлой неделе всех саровских гостей, «горожанам» не удалось. Уже через 50 секунд Виталий Коньков восстановил равенство, — сообщили в пресс-службе.

Второй период стал для гостей роковым. Алексей Яковлев дважды за три минуты ассистировал на Семена Иванова, чей дубль позволил «Ермаку» достигнуть комфортного и решающего преимущества.

В третьем периоде ХК «Саров» сократил отставание и попробовал устроить штурм, но на 56-й минуте игрок «Ермака» Артем Воробьев установил итоговый счет в поединке. Победная серия «Сарова» остановилась.