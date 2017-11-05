ХК «Ермак» из Ангарска разбил «Саров» на родном льду
Счет матча 4:2.
Счет матча 4:2.
Хоккейный клуб «Ермак» обыграл «Саров» на родном поле в Ангарске. Матча закончился со счетом 4:2. Соперники успели сыграть один матч в ноябре и продолжить уже на выезде свою резонансную серию с нулем потерянных очков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Саров» начал за здравие и в этот раз. В середине первого периода счет открыл Ренат Мамашев, незаметно превратившийся в ключевую фигуру саровского преображения. Однако на сей раз увести игру в привычное русло, загубившее на прошлой неделе всех саровских гостей, «горожанам» не удалось. Уже через 50 секунд Виталий Коньков восстановил равенство, — сообщили в
Второй период стал для гостей роковым. Алексей Яковлев дважды за три минуты ассистировал на Семена Иванова, чей дубль позволил «Ермаку» достигнуть комфортного и решающего преимущества.
В третьем периоде ХК «Саров» сократил отставание и попробовал устроить штурм, но на 56-й минуте игрок «Ермака» Артем Воробьев установил итоговый счет в поединке. Победная серия «Сарова» остановилась.
Напомним, хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска потерпели поражение от нефтекамского «Тороса» 28 октября (3:2) и победили «Молот-Прикамье» 30 октября (5:4).