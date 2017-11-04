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17:02 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Сокола» на своем льду нанесли поражение «Дизелю» в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты красноярского «Сокола» на своем льду нанесли поражение пензенскому «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Шайбы забросили Игорь Руденков (7-я минута) и Петер Зузин (9).

В другом матче дня «Ермак» (Ангарск) на своей арене переиграл «Саров» — 4:2.

Следующую игру «Сокол» проведет дома 6 ноября против ЦСК ВВС из Самары, «Дизель» в этот же день сыграет на выезде против «Ермака», а «Саров» проведет выездную игру против новокузнецкого «Металлурга».

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