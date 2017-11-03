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22:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брагин определился с составом молодежной сборной России на суперсерию

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с составом команды на участие в CIBC Canada Russia Series, информирует пресс-служба МХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встречи ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг пройдут с 6 по 16 ноября.

Из включенных в расширенный состав (27 хоккеистов) в турнире не примут участие защитник Николай Богатов («Ирбис»), нападающие Павел Кукштель («СКА-1946»), Кирилл Слепец («Локо»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).

Состав молодежной сборной России (23 хоккеиста):

вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Челмет»);.

защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Амур»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы»), Даниил Курашов («Адмирал»), Александр Шепелев («Белые Медведи»);.

нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Иван Романов (оба — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Михаил Мальцев (СКА), Артем Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»).

На турне в Канаде к сборной присоединятся вратарь Михаил Бердин («Сиу Фоллс», USHL), защитники Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL) и Дмитрий Саморуков («Гельф», OHL), а также форварды Виталий Абрамов («Гатино», QMJHL), Павел Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL), Алексей Липанов («Бэрри Колтс», OHL), Герман Рубцов («Шикутими», QMJHL), Дмитрий Соколов («Садбэри», OHL).

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