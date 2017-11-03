Брагин определился с составом молодежной сборной России на суперсерию
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с составом команды на участие в CIBC Canada Russia Series, информирует
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с составом команды на участие в CIBC Canada Russia Series, информирует
Встречи ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг пройдут с 6 по 16 ноября.
Из включенных в расширенный состав (27 хоккеистов) в турнире не примут участие защитник Николай Богатов («Ирбис»), нападающие Павел Кукштель («СКА-1946»), Кирилл Слепец («Локо»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).
Состав молодежной сборной России (23 хоккеиста):
вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Челмет»);.
защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Амур»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы»), Даниил Курашов («Адмирал»), Александр Шепелев («Белые Медведи»);.
нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Иван Романов (оба — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Михаил Мальцев (СКА), Артем Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»).
На турне в Канаде к сборной присоединятся вратарь Михаил Бердин («Сиу Фоллс», USHL), защитники Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL) и Дмитрий Саморуков («Гельф», OHL), а также форварды Виталий Абрамов («Гатино», QMJHL), Павел Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL), Алексей Липанов («Бэрри Колтс», OHL), Герман Рубцов («Шикутими», QMJHL), Дмитрий Соколов («Садбэри», OHL).