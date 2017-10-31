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Хоккеистки СКИФа победили санкт-петербургское «Динамо» во втором матче команд в ЖХЛ
МОСКВА, 31 окт —
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МОСКВА, 31 окт —
Встреча, состоявшаяся во вторник в
Голкипер СКИФа Валерия Тараканова отразила 25 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности.
Днем ранее команды уже встречались между собой, и тогда с аналогичным счетом победу одержало «Динамо».