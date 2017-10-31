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14:39 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеистки СКИФа победили санкт-петербургское «Динамо» во втором матче команд в ЖХЛ

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Хоккеистки нижегородского СКИФа нанесли поражение санкт-петербургскому «Динамо» во втором матче команд в рамках чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Встреча, состоявшаяся во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Единственную шайбу в игре на 7-й минуте забросила Оксана Братищева.

Голкипер СКИФа Валерия Тараканова отразила 25 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Днем ранее команды уже встречались между собой, и тогда с аналогичным счетом победу одержало «Динамо».

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