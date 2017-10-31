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13:36 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Северстали» Кагарлицкий вызван в олимпийскую сборную России

МОСКВА, 31 октября /ТАСС/. Нападающий череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Дмитрий Кагарлицкий получил вызов в олимпийскую сборную России. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин.

«Кагарлицкий вызван в олимпийскую сборную России», — сказал Зелепукин.

В конце декабря 2015 года правление Федерации хоккея России единогласно утвердило идею создания олимпийской сборной России. Эта команда создана для того, чтобы как можно больше российских хоккеистов получали международный опыт, а также для расширения круга кандидатов на приглашение в национальную сборную страны.

Олимпийская сборная России сыграет на Кубке Германии, который пройдет в Аугсбурге с 10 по 12 ноября. Соперниками россиян на турнире станут национальные команды Германии, США и Словакии, отобравшиеся на олимпийский турнир в южнокорейском Пхенчхане.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Кагарлицкий набрал 27 очков (10 шайб + 17 передач) в 27 матчах и имеет в активе показатель полезности «+6». Кагарлицкий является чемпионом мира среди юниоров 2007 года.

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