«Сарыарка» одержала победу над ЦСК ВВС в матче ВХЛ

В первом периоде карагандинцы Сергей Тополь и Валерий Поляков забросили по шайбе в ворота самарцев. Во второй двадцатиминутке и Валерий Поляков и Сергей Тополь из «Сарыарки» оформили дубли. В третьем отрезке игры Рамиль Сулейманов из ЦСК ВВС не дал вратарю карагандинцев заработать «сухарь»..



3 ноября в Караганде «Сарыарка» сыграет с воронежским «Бураном».



ЦСК ВВС — «Сарыарка» 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)



Шайбы:

0:1 — 04:11 Тополь (Антоновский). В равенстве

0:2 — 16:04 Поляков (Сафин, Наместников). В равенстве

0:3 — 31:50 Поляков (Антоновский, Соколов). В равенстве

0:4 — 34:11 Тополь (Зиазов). В равенстве

1:4 — 51:06 Сулейманов (Моренец). В большинстве



Вратари: Евдокимов — Костин

Штраф: 6:10 (2:2, 2:4, 2:4).