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18:37 (мск), источник: Sports.kz

«Сарыарка» одержала победу над ЦСК ВВС в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в Самаре карагандинская «Сарыарка» сыграла с ЦСК ВВС.

В первом периоде карагандинцы Сергей Тополь и Валерий Поляков забросили по шайбе в ворота самарцев. Во второй двадцатиминутке и Валерий Поляков и Сергей Тополь из «Сарыарки» оформили дубли. В третьем отрезке игры Рамиль Сулейманов из ЦСК ВВС не дал вратарю карагандинцев заработать «сухарь»..

3 ноября в Караганде «Сарыарка» сыграет с воронежским «Бураном».

ЦСК ВВС — «Сарыарка» 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 04:11 Тополь (Антоновский). В равенстве
0:2 — 16:04 Поляков (Сафин, Наместников). В равенстве
0:3 — 31:50 Поляков (Антоновский, Соколов). В равенстве
0:4 — 34:11 Тополь (Зиазов). В равенстве
1:4 — 51:06 Сулейманов (Моренец). В большинстве

Вратари: Евдокимов — Костин
Штраф: 6:10 (2:2, 2:4, 2:4).

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