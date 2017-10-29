«Торпедо» разгромило «Барс» в матче ВХЛ
В матче чемпионата ВХЛ в Казани
В матче чемпионата ВХЛ в Казани
3 ноября в
«Барс» — «Торпедо» 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
Шайбы:
0:1 — 14:26 Шин (Гренц). В большинстве
0:2 — 16:07 Миллер (Шин, Гренц). В большинстве
0:3 — 19:04 Рымарев (Далхёйсен). В большинстве
0:4 — 21:47 Шантыка (Миллер, Быков). В равенстве
0:5 — 31:22 Бердников (Капитуров, Игнашин). В равенстве
0:6 — 40:17 Рымарев (Беляев). В равенстве
1:6 — 45:29 Обухов (Каштанов, Марушев). В равенстве
Вратари: Сидоров 00:00 — 21:47, Подъяпольский 21:47 — 60:00 — Смирягин
Штраф: 8:16 (6:10, 0:6, 2:0).