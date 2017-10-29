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10:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Ермака» из Ангарска уступили «Торосу» из Нефтекамска на чемпионате ВХЛ

Матч завершился со счетом 3:2.

Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска потерпели поражение от нефтекамского «Тороса» в матче чемпионата ВХЛ накануне, 28 октября. Встреча закончилась со счетом 3:2 (3:1, 0:1, 0:0). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе команды.

В составе «оранжевой дружины» отличись Дмитрий Михайлов и Алексей Закарлюкин.

«Провалили первый период. Начали играть в четыре пятерки. Эта четвертая пятерка полностью выпала из игры уже после первой смены: они находились в какой-то прострации. Будем приводить их в чувство. Немного не хватило времени, чтобы дожать соперника во втором периоде при счете 2:3. В третьем периоде “Торос” хорошо сыграл в обороне, которую мы не смогли взломать. Отдыхаем и едем на четвертый матч серии в Пермь», — прокомментировал главный тренер «Ермака» Марат Аскаров.

В настоящее время ангарчане занимают 11-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Динамо СПб».

Напомним, 26 октября хоккеисты «Ермака» уступили на выезде «Нефтянику» из Альметьевска со счетом 2:0.

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