Хоккеисты «Ермака» из Ангарска уступили «Торосу» из Нефтекамска на чемпионате ВХЛ

«Провалили первый период. Начали играть в четыре пятерки. Эта четвертая пятерка полностью выпала из игры уже после первой смены: они находились в какой-то прострации. Будем приводить их в чувство. Немного не хватило времени, чтобы дожать соперника во втором периоде при счете 2:3. В третьем периоде “Торос” хорошо сыграл в обороне, которую мы не смогли взломать. Отдыхаем и едем на четвертый матч серии в Пермь», — прокомментировал главный тренер «Ермака» Марат Аскаров.