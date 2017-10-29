Хоккеисты «Ермака» из Ангарска уступили «Торосу» из Нефтекамска на чемпионате ВХЛ
Матч завершился со счетом 3:2.
Матч завершился со счетом 3:2.
Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска потерпели поражение от нефтекамского «Тороса» в матче чемпионата ВХЛ накануне, 28 октября. Встреча закончилась со счетом 3:2 (3:1, 0:1, 0:0). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
В составе «оранжевой дружины» отличись Дмитрий Михайлов и Алексей Закарлюкин.
«Провалили первый период. Начали играть в четыре пятерки. Эта четвертая пятерка полностью выпала из игры уже после первой смены: они находились в
В настоящее время ангарчане занимают 11-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Динамо СПб».
Напомним, 26 октября хоккеисты «Ермака» уступили на выезде «Нефтянику» из Альметьевска со счетом 2:0.