«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» на своем льду

Накануне, 26 октября, на «Уфа-Арене» снова стало многолюдно: «юлаевцы» принимали гостей из Магнитогорска. Это был заключительный матч очередной домашней серии — и, увы, уфимцы его проиграли.

Началось все хорошо, на 7 минуте первого периода счет открыл финский нападающий «Салавата» Йонас Кемппайнен. Гости отыграться не смогли, и на перерыв «юлаевцы» ушли в приподнятом настроении.

А следующий гол забил уже «Металлург», да еще в меньшинстве — под конец второй двадцатиминутки отличился Владислав Калетник.

И, судя по всему, гости вошли в раж: в самом начале третьего периода Мозякин реализовал большинство, а под конец встречи гости забили еще две шайбы в пустые ворота «Салавата».