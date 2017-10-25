Третьяк объяснил силу канадского хоккея на примере фотографии Путина в кабинете

По его словам, каждый матч против канадской сборной сродни экзамену. «Руки трясутся. Что тебе достанется? Что ты покажешь?» — задался он вопросом.

Третьяк отметил, что в Канаде зарегистрировано 600 тысяч хоккеистов, а в России — менее ста тысяч. «Приходишь к премьер-министру Канады, я приезжал в Оттаву. Прихожу к нему. У нас, у меня, в кабинете на стене фотография Владимира Владимировича [Путина] висит. А у них висит майка [Уэйна] Гретцки. Понимаете? У них все подчинено хоккею. Это их национальный вид спорта», — подчеркнул функционер.