Третьяк объяснил силу канадского хоккея на примере фотографии Путина в кабинете
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе со «Спорт FM» порассуждал об уровне хоккея в Канаде.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе со «Спорт FM» порассуждал об уровне хоккея в Канаде.
По его словам, каждый матч против канадской сборной сродни экзамену. «Руки трясутся. Что тебе достанется? Что ты покажешь?» — задался он вопросом.
Третьяк отметил, что в Канаде зарегистрировано 600 тысяч хоккеистов, а в России — менее ста тысяч. «Приходишь к
В новейшей истории сборные России и Канады по хоккею провели между собой 39 матчей, в том числе два на Олимпийских играх. В четвертьфинале турнира на Олимпиаде-2006 в Турине взяли верх россияне (2:0), а на ОИ-2010 в Ванкувере одержали верх канадцы (7:3). За последние 20 лет Канада трижды завоевывала золотые олимпийские медали в хоккее (на Играх 2002, 2010 и 2014 годов), а Россия занимала максимум второе место (в 1998-м).