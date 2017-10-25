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20:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Третьяк объяснил силу канадского хоккея на примере фотографии Путина в кабинете

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе со «Спорт FM» порассуждал об уровне хоккея в Канаде.

По его словам, каждый матч против канадской сборной сродни экзамену. «Руки трясутся. Что тебе достанется? Что ты покажешь?» — задался он вопросом.

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Третьяк отметил, что в Канаде зарегистрировано 600 тысяч хоккеистов, а в России — менее ста тысяч. «Приходишь к премьер-министру Канады, я приезжал в Оттаву. Прихожу к нему. У нас, у меня, в кабинете на стене фотография Владимира Владимировича [Путина] висит. А у них висит майка [Уэйна] Гретцки. Понимаете? У них все подчинено хоккею. Это их национальный вид спорта», — подчеркнул функционер.

В новейшей истории сборные России и Канады по хоккею провели между собой 39 матчей, в том числе два на Олимпийских играх. В четвертьфинале турнира на Олимпиаде-2006 в Турине взяли верх россияне (2:0), а на ОИ-2010 в Ванкувере одержали верх канадцы (7:3). За последние 20 лет Канада трижды завоевывала золотые олимпийские медали в хоккее (на Играх 2002, 2010 и 2014 годов), а Россия занимала максимум второе место (в 1998-м).

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