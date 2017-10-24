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24 октября, источник: Чемпионат.com

Третьяк: Сборная в России всегда будет «номер один», а потом команды

Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк рассказал о значимости национальной команды страны.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу сказать, что все равно большинство людей в России болеют за сборную. Или за свою команду, где они живут. А сборная объединяет всех людей. Победы нам нужны. Как-то меня Владимир Владимирович в свое время вызвал в Кремль, когда мы 15 лет не выигрывали звание чемпионов мира. Он, знаете, что мне сказал: “Владислав Александрович, мне победы нужны”. Поэтому всегда в нашей стране № 1 будет сборная. А потом команды. Мы — федерация хоккея и сборная заинтересованы в КХЛ, заинтересованы в сильных клубах. У нас сейчас сильные клубы, посмотрите, интрига идет. И СКА. ЦСКА 9 матчей подряд. “Югра” — посмотрите, они все. Мы как-то их не замечаем, а они ничего не проигрывают. Даже китайцы, которые, посмотрите, сейчас играют, и то они 2:1, 3:2 проигрывают. У нас нет такого, чтобы одна команда была — ведет и все.

Игры идут упорные, потому что календарь тяжелый. Но в НХЛ, думаете, легче? Там вообще куски мяса. Я там был и знаю, что это такое. Там летают из одного города в другой, сегодня играешь в одном городе, ночью летишь, играешь в другом. Команда устает, сколько перелетов и все время есть неровности. Есть команды, которые хорошо начинают, а потом падают. И вот такие качели — кто и как подготовится физически. А плей-офф, посмотрите, все-таки интересно идет. Посмотрите, СКА играет, одну шайбу выигрывают у всех. Это не так просто», — цитирует Третьяка «Спорт FM».

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