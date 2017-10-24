Третьяк: Сборная в России всегда будет «номер один», а потом команды
Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк рассказал о значимости национальной команды страны.
Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк рассказал о значимости национальной команды страны.
«Я хочу сказать, что все равно большинство людей в России болеют за сборную. Или за свою команду, где они живут. А сборная объединяет всех людей. Победы нам нужны.
Игры идут упорные, потому что календарь тяжелый. Но в НХЛ, думаете, легче? Там вообще куски мяса. Я там был и знаю, что это такое. Там летают из одного города в другой, сегодня играешь в одном городе, ночью летишь, играешь в другом. Команда устает, сколько перелетов и все время есть неровности. Есть команды, которые хорошо начинают, а потом падают. И вот такие качели — кто и как подготовится физически. А