«Буран» победил «Южный Урал» в Воронеже

Хоккеисты «Бурана» переиграли «Южный Урал» в Воронеже в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 3:2 во вторник, 24 октября. Команда Евгения Федорова победила, несмотря на неблагоприятное судейство.



В первом периоде на площадке шла вязкая, небыстрая игра. Команды тратили много сил на борьбу, и с созиданием у соперников были проблемы. Гости больше владели шайбой, но реальных угроз воротам «Бурана» создать не могли. Воронежцы старались отвечать контратаками, но до опасных бросков дело доходило редко. А вот «Южный Урал» в одной из атак должны были забивать — «ураганных» спас голкипер Александр Заливин. В конце первого игрового отрезка «Буран» встрепенулся и смог закрепиться в зоне гостей. Несмотря на это, в первом периоде преимущество «Южного Урала» по броскам осталось заметным — 10:23.



Второй период начался с опасной атаки «Бурана», Артур Топорков прорвался к воротам гостей по левому флангу, но бросил точно в «ловушку» голкипера. После стартового натиска «Буран» провел смену звеньев, и на площадке появился командированный из «Динамо» нападающий Тимур Бешаров. Действовавший с огромной самоотдачей форвард переусердствовал и получил двухминутный штраф за подножку. В меньшинстве воронежцы не просто выстояли, но и создали опасную контратаку, в которой могли забить — два подряд броска отразил вратарь команды из Орска. Едва успев отбиться, «Буран» снова подарил численное преимущество гостям. И вновь бригада меньшинства «ураганных» не позволила уральцам открыть счет. После этого «Буран» получил численное преимущество сам, но не смог воплотить его в столь необходимый гол. Однако гости сделали еще один подарок воронежцам, выпустив лишнего игрока — арбитр дал уральцам еще две минуты штрафа. Тем не менее, в большинстве «Буран» ошибся, допустив «обрез» в опасной близости от собственных ворот. Евгений Банцерев ценой удаления прервал контратаку гостей, и команды стали играть «четыре на четыре». В усеченных составах команда Евгения Федорова должна была открывать счет, но Валерий Суховерхов не реализовал верный момент. И тут же снова последовало удаление — воронежцев в меньшинстве оставил Александр Шипилов. В одном из эпизодов выбитая с площадки шайба летела в лицо находившемуся на трибуне мальчику — его отец в последний момент смог выставить руку. Один из работников клуб сказал ребенку оставить шайбу себе, и публика зааплодировала мальчику. На последних минутах периода Тимур Бешаров опасно бросил по воротам после контратаки, и вратарь с трудом отвел угрозу.



Третий период воронежцы начали с натиска, который увенчался успехом. Белозеров бросил в прорыв по флангу Петунина, и «динамовец» поразил дальний угол ворот гостей. А еще через несколько минут «ураганные» вывели на пустые ворота Дениса Коротеева — 2:0! Но не успели болельщики порадоваться, как команда из Орска отыграла одну шайбу. После этого игра открылась — обе команды едва ли не в каждой атаке по очереди создавали голевые моменты. В суматохе у ворот «Бурана» хоккеисты «Южного Урала» «уронили» двух оппонентов, и забросили с «пятачка». Болельщики засвистели, считая, что арбитр пропустил нарушение правил. В течение следующих нескольких минут публика убедилась в своей правоте — судья раз за разом не реагировал на задержки и подножки хоккеистов уральского клуба. А когда арбитры на ровном месте удалили одного из воронежцев, гул публики стал оглушающим. Лишь в овертайме воронежцы дожали соперников — победную шайбу забросил Артур Топорков.