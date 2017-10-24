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15:52 (мск), источник: Sports.kz

Отчет о матче ВХЛ «Дизель» — «Сарыарка» 1:3

В матче ВХЛ в Пензе карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Дизелем».

Первый период остался за «Дизелем», предложивший гостям уже фирменную для домашних матчей пензенскую активность. На протяжении первых двадцати минут обстановка у ворот Георгия Гелашвили регулярно перебивала нормированную точку кипения, карагандинцы дважды оставались вчетвером, однако ни один из 17 бросков в створ Гелашвили не преобразились в заветный взмах краг и клюшек. И очень зря.

Под занавес первой четверти второго периода один из самых видных игроков «Сарыарки» Даниил Ердаков, получив шайбу, прошёл по левому краю. Объехав достаточно пассивно противостоящего ему Кузьмина, 97 номер вырвался на пятак и протолкнул шайбу в ворота Олега Назарова. А за последнюю пятиминутку периода гости и вовсе довели счёт до крупного — сначала Константин Соколов после хорошей передачи Исаака Валицкого расстрелял голкипера «Дизеля», а за 43 секунды до перерыва Артур Сарваров завершил комбинационный розыгрыш гостей в большинстве..

После перерыва пензенцы вновь вернулись к привычному для себя хозяйскому натиску и даже достаточно быстро сумели размочить счёт дальним броском Даниила Мироманова. После шайбы «Дизель» эффектно продолжал штурм, вынуждал оппонента фолить и удаляться, однако ничем большим, кроме шайбы престижа, хозяевам в этот вечер довольствоваться не пришлось — 1:3.

«Дизель» — «Сарыарка» 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 23:41 Ердаков (Сарваров). В равенстве
0:2 — 35:28 Соколов (Валицкий). В равенстве
0:3 — 39:17 Сарваров (Сиксна, Ердаков). В большинстве
1:3 — 42:22 Мироманов (Груздев, Тарасов). В равенстве

Вратари: Назаров — Гелашвили
Штраф: 4:10 (0:4, 2:2, 2:4).

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