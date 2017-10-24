Отчет о матче ВХЛ «Саров» — «Торпедо» 4:1
В матче ВХЛ
В матче ВХЛ
В первом периоде обе команды имели шансы на успешное завершение своих атак, но Мольков и Полуэктов забетонировали свои владения. Саровчане в меньшинстве дважды могли наказать «торпедовцев» за неосмотрительную игру на синей линии, если бы не Полуэктов.
А во втором периоде хозяева вышли вперед: Курбатов от синей линии поразил ворота — 1:0. А в конце периоде Парфирьев после грубой ошибки Миллера остановил шайбу, нанес бросок, а Коннов подставил клюшку перед воротами — 2:0
В заключительном периоде Рымарев закатившись за ворота, выложил пас Беляеву на незащищенный угол — 1:2. Однако на 55-й минуте Коннов в падении переправил шайбу в ворота после того как Полуэктов справился с броском Мисникова. А за секунду до финальной сирены Мисников отправил четвертую шайбу в пустые ворота.
«Саров» — «Торпедо» 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 — 22:46 Курбатов (Мищенко). В большинстве
2:0 — 39:49 Коннов (Парфирьев). В равенстве
2:1 — 44:50 Беляев (Рымарев). В равенстве
3:1 — 55:03 Коннов. В равенстве
4:1 — 59:59 Мисников (Коннов). В равенстве
Вратари: Мольков — Полуэктов.
Штраф: 6:4 (2:0, 2:4, 2:0).