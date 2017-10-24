Отчет о матче ВХЛ «Саров» — «Торпедо» 4:1

В первом периоде обе команды имели шансы на успешное завершение своих атак, но Мольков и Полуэктов забетонировали свои владения. Саровчане в меньшинстве дважды могли наказать «торпедовцев» за неосмотрительную игру на синей линии, если бы не Полуэктов.



А во втором периоде хозяева вышли вперед: Курбатов от синей линии поразил ворота — 1:0. А в конце периоде Парфирьев после грубой ошибки Миллера остановил шайбу, нанес бросок, а Коннов подставил клюшку перед воротами — 2:0



В заключительном периоде Рымарев закатившись за ворота, выложил пас Беляеву на незащищенный угол — 1:2. Однако на 55-й минуте Коннов в падении переправил шайбу в ворота после того как Полуэктов справился с броском Мисникова. А за секунду до финальной сирены Мисников отправил четвертую шайбу в пустые ворота.