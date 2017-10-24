27 хоккеистов вызваны в молодежную сборную России для подготовки к Суперсерии
Тренерский штаб молодежной сборной России назвал список кандидатов для участия в матчах с командами канадских юниорских лиг.
Тренерский штаб молодежной сборной России назвал список кандидатов для участия в матчах с командами канадских юниорских лиг.
На сбор в Новогорске, который пройдет с 1 по 3 ноября, вызваны 27 хоккеистов.
Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Челмет»);.
Защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Николай Богатов («Ирбис»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Амур»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы), Даниил Курашов («Адмирал»), Александр Шепелев («Белые Медведи»);.
Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Иван Романов, Кирилл Слепец (все — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Павел Кукштель («СКА-1946»), Михаил Мальцев (СКА), Артем Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).
3 ноября в Канаду отправятся 23 игрока. Там к команде присоединятся российские хоккеисты, выступающие в американских лигах.
Вратарь: Михаил Бердин («Сиу Фоллс», USHL);.
Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир», WHL), Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL), Дмитрий Саморуков («Гельф», OHL);.
Нападающие: Виталий Абрамов («Гатино», QMJHL), Павел Колтыгин («Драммондвилль», QMJHL), Алексей Липанов («Бэрри Колтс», OHL), Герман Рубцов («Шикутими», QMJHL), Дмитрий Соколов («Садбэри», OHL).
Расписание Суперсерии выглядит следующим образом.
8 ноября WHL (Западная лига) — Россия.
9 ноября WHL — Россия.
11 ноября OHL (Лига Онтарио) — Россия.
15 ноября OHL — Россия.
16 ноября QMJHL (Лига Квебека) — Россия.
18 ноября QMJHL — Россия.
Все матчи начнутся в 2:00 по московскому времени.
В 2016 году команда Валерия Брагина проиграла Суперсерию со счетом 2−4.