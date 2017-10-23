Алтыбармакян и Манукян вошли в состав молодёжной сборной России на Суперсерию

1 ноября на краткосрочный сбор в Новогорске прибудут 27 хоккеистов:



Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачёв («Челмет»);



Защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Николай Богатов («Ирбис»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Амур»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы), Даниил Курашов («Адмирал»), Александр Шепелев («Белые Медведи»);



Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Иван Романов, Кирилл Слепец (все — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Павел Кукштель («СКА-1946»), Михаил Мальцев (СКА), Артём Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).



Рано утром 3 ноября в Канаду вылетят 23 игрока, а уже за океаном по ходу турне состав команды будет пополняться российскими игроками из североамериканских лиг.