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10:20 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеистки РФ выиграли все 6 матчей с клубами NWHL, победив «Метрополитан Риветерс»

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Женская сборная России вновь победила клуб «Метрополитан Риветерс» в своем заключительном выставочном матче в рамках серии с командами Женской национальной хоккейной лиги (NWHL).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ньюарке (США) и ставшая последней для команды Алексея Чистякова в серии с клубами NWHL, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу россиянок. В составе победительниц дубль оформила Анна Шохина (27-я и 30-я минуты), по шайбе забросили Людмила Белякова (49) и Алевтина Штарева (59).

Голкипер сборной России Надежда Морозова отразила 19 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Сборная России выиграла все шесть матчей в рамках серии с клубами NWHL в Северной Америке.

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