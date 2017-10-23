Разбираемся в контрактных отношениях аргентинской звезды и «Барселоны».
Хоккеистки РФ выиграли все 6 матчей с клубами NWHL, победив «Метрополитан Риветерс»
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ньюарке (США) и ставшая последней для команды Алексея Чистякова в серии с клубами NWHL, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу россиянок. В составе победительниц дубль оформила Анна Шохина (27-я и 30-я минуты), по шайбе забросили Людмила Белякова (49) и Алевтина Штарева (59).
Голкипер сборной России Надежда Морозова отразила 19 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности.
Сборная России выиграла все шесть матчей в рамках серии с клубами NWHL в Северной Америке.