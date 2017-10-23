В Воронеже «Буран» уступил дебютанту ВХЛ

Гости открыли счет на 2-й минуте своим первым броском по воротам, которые защищал Артур Гайдуллин. Обрез в средней зоне привел к выходу на ворота хозяев 3×2, и нападающий «Горняка» Дмитрий Антонов с семи метров пробил голкипера хозяев льда.

«Ураганные» восстановили равновесие в счете на 9-й минуте, когда Артем Маслов преуспел на добивании шайбы и буквально с метра протолкнул ее в ворота гостей, которые защищал Игорь Устинский.

В конце первого периода тот же Артем Маслов стал антигероем встречи, когда за полторы минуты до конца первой трети матча в средней зоне он откровенно грубо сыграл против нападающего гостей Бориса Левитского, покинувшего площадку из-за травмы, а Маслов получил пятиминутный штраф и удаление до конца встречи.

Свое пятиминутное численное преимущество гости реализовали уже во втором периоде, когда до конца штрафа хозяев оставались считанные секунды. На 23-й минуте матча Никита Сетдиков с близкого расстояния добил шайбу в ворота «ураганных». И точно такое же результативное добивание удалось на 29-й минуте нападающему хозяев льда Александру Буйницкому — на второй перерыв команды ушли при счете 2:2.

В третьем периоде на площадке стало еще горячее — играя в большинстве, хозяева льда после броска Андрея Лугового впервые в этом матче вышли вперед 3:2. Казалось, что «ураганные» разовьют свой успех, но нелепый обрез в средней зоне защитника хозяев Егора Орлова привел к тому, что Никита Сетдиков вышел один на один с голкипером «Бурана», обыграл Артура Гайдуллина и сумел с острого угла послать шайбу в сетку ворот.

Победную шайбу гости и вовсе забросили, играя в меньшинстве, контратака 2×2 завершилась броском Евгения Митякина, который Артур Гайдуллин отразить не сумел.

За полторы минуты до финальной сирены наставник «ураганных» Евгений Федоров взял 30-секундный тайм-аут, после которого Гайдуллин сел на скамейку, и «Буран» играл вшестером против пятерки гостей. Но хозяева льда провели эти полторы минуты бездарно, лишь чудом не позволив «Горняку» увеличить счет. Матч так и закончился со счетом 4:3 в пользу команды из Учалов.