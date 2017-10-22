Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден НайтсОТ3
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Лада
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз6
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг7
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Лос-Анджелес Кингз6
Все события
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
ЦСКА сыграет с «Зенитом» в центральном матче 14-го тура ЧР
Чемпион мира надеется, что Даниил Квят уйдет из «Формулы-1»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10Медведева — лучшая в Москве
9СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
10:55 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеистки сборной России вновь обыграли «Бостон Прайд» в выставочном матче

МОСКВА, 22 окт — Р-Спорт. Хоккеистки сборной России одержали победу над командой женской Национальной хоккейной лиги (NWHL) «Бостон Прайд» в выставочном матче.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу россиянок. У российской команды шайбы забросили Диана Канаева (11-я минута) и Анна Шохина (11).

Это вторая победа сборной России над «Бостон Прайд», ранее россиянки встречались с бостонской командой в среду, 18 октября, и выиграли по буллитам со счетом 4:3.

Следующий выставочный матч женская сборная России проведет в воскресенье против «Метрполитан Риветерс».

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ
«Тампа» разгромила «Питтсбург» в НХЛ, Кучеров забросил две шайбы
Гассиев нокаутировал Влодарчика во Всемирной суперсерии бокса
Чемпион мира надеется, что Даниил Квят уйдет из «Формулы-1»
Российский теннисист стал победителем турнира в Китае
Аленичев сносит все на своем пути: обзор 19-го тура ФНЛ
«Бостон» проиграл «Баффало» в НХЛ, Худобин отразил 37 бросков
Спорт-Экспресс
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь