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Хоккеистки сборной России вновь обыграли «Бостон Прайд» в выставочном матче
МОСКВА, 22 окт —
МОСКВА, 22 окт —
Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу россиянок. У российской команды шайбы забросили Диана Канаева (11-я минута) и Анна Шохина (11).
Это вторая победа сборной России над «Бостон Прайд», ранее россиянки встречались с бостонской командой в среду, 18 октября, и выиграли по буллитам со счетом 4:3.
Следующий выставочный матч женская сборная России проведет в воскресенье против «Метрполитан Риветерс».