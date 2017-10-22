Хоккеистки сборной России вновь обыграли «Бостон Прайд» в выставочном матче

Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу россиянок. У российской команды шайбы забросили Диана Канаева (11-я минута) и Анна Шохина (11).

Это вторая победа сборной России над «Бостон Прайд», ранее россиянки встречались с бостонской командой в среду, 18 октября, и выиграли по буллитам со счетом 4:3.