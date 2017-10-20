Омский «Авангард» исключили из числа претендентов на главный трофей КХЛ

Основными претендентами на главный трофей КХЛ сайт «Спорт-Экспресс» назвал команды СКА, ЦСКА, «Йокерит» и «Ак Барс».

Отметим, что именно эти команды занимают первые места в турнирной таблице КХЛ. Омский «Авангард», находящийся, кстати, на пятом месте сводной таблицы и на втором таблицы Восточной конференции, в топ лидеров Лиги пока не попадает.

При этом действующего обладателя Кубка Гагарина — СКА, главным спонсором которого, как и «Авангарда», является «Газпром», портал называет самым сильным клубом Лиги.

«Для того чтобы подвинуть действующего обладателя Кубка Гагарина с вершины, остальным претендентам надо быть безупречными», — сообщает издание.