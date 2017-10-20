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10:53 (мск), источник: СуперОмск

Омский «Авангард» исключили из числа претендентов на главный трофей КХЛ

По итогам первой трети регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги определены главные претенденты на победу в Кубке Гагарина.

Основными претендентами на главный трофей КХЛ сайт «Спорт-Экспресс» назвал команды СКА, ЦСКА, «Йокерит» и «Ак Барс».

Отметим, что именно эти команды занимают первые места в турнирной таблице КХЛ. Омский «Авангард», находящийся, кстати, на пятом месте сводной таблицы и на втором таблицы Восточной конференции, в топ лидеров Лиги пока не попадает.

При этом действующего обладателя Кубка Гагарина — СКА, главным спонсором которого, как и «Авангарда», является «Газпром», портал называет самым сильным клубом Лиги.

«Для того чтобы подвинуть действующего обладателя Кубка Гагарина с вершины, остальным претендентам надо быть безупречными», — сообщает издание.

Отметим, что накануне «ястребы» остались без очков, проиграв в Москве «Спартаку» со счетом 2:3. Следующую игру «Авангард» проведет 21 октября с череповецкой «Северсталью».

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