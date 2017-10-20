Омский «Авангард» на выезде уступил «Спартаку»

Матч между омским «Авангардом» и столичным «Спартаком» 19 октября закончился в пользу москвичей со счётом 3:2.

Омская команда забросила две шайбы в первом периоде, но москвичи сначала сровняли счёт, а затем и вовсе вырвались вперёд.

«Первый период, наверное, больше нам удался, второй был полностью за командой “Спартак”, потому что мы пропустили два гола. В третьем периоде где-то удалось нам выровнять матч, были моменты, но удаление в конце игры всё перечеркнуло», — поделился на послематчевой пресс-конференции тренер омской команды Андрей Скабелка.

Журналисты также задали вопрос о состоянии Николая Лемтюгова. На что Скабелка ответил, что в состоянии игрока нет ничего нового.

«Стабильное, но он в реанимации еще находится. Естественно, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал тренер.

Напомним, Николай Лемтюгов получил травму во время игры с казахстаниским «Барысом», его прямо с матча увезли в больницу, где прооперировали, удалив селезёнку. Омские болельщики массово сдавали кровь для хоккеиста.