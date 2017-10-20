Омский «Авангард» на выезде уступил «Спартаку»
На послематчевой
На послематчевой
Матч между омским «Авангардом» и столичным «Спартаком» 19 октября закончился в пользу москвичей со счётом 3:2.
Омская команда забросила две шайбы в первом периоде, но москвичи сначала сровняли счёт, а затем и вовсе вырвались вперёд.
«Первый период, наверное, больше нам удался, второй был полностью за командой “Спартак”, потому что мы пропустили два гола. В третьем периоде
Журналисты также задали вопрос о состоянии Николая Лемтюгова. На что Скабелка ответил, что в состоянии игрока нет ничего нового.
«Стабильное, но он в реанимации еще находится. Естественно, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал тренер.
Напомним, Николай Лемтюгов получил травму во время игры с казахстаниским «Барысом», его прямо с матча увезли в больницу, где прооперировали, удалив селезёнку. Омские болельщики массово сдавали кровь для хоккеиста.
Ну, а «Авангарду» в субботу, 21 октября, предстоит встретиться с «Северсталью» в Череповце. Матч начнётся в 20.00. по омскому времени.