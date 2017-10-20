Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли «КСР Хэйлунцзян» в мачте чемпионата ВХЛ
Игра завершилась со счетом 4:3.
Игра завершилась со счетом 4:3.
ХК «Ермак» из Ангарска обыграл «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги накануне, 19 октября. Встреча завершилась со счетом 4:3. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Со второй атаки «КСР Хэйлунцзян» шайба прилетела в ворота «Ермака» на второй минуте матча. За 20 минут у ангарчан были броски Ильи Карлина и Дмитрия Михайлова, но не достигли цели, а на последней минуте Максим Юшков мог бы забить, перебросив шайбу через спину голкипера, а получилось, что еще и через верхнюю планку. В первом периоде харбинцы забили, практически из раздевалки, во второй трети «Ермак» сравнял счет тоже в самом начале. На 23-й минуте в ворота забил шайбу Денис Ванин. А через несколько минут Никита Воронин добил отскок у ближней штанги, выводя команду вперед 2:1. Прошло меньше минуты, «Ермак» получил нелепый, курьезный, казусный гол. Счет составил 2:2. Через три минуты «оранжевые» взрываются в очередной атаке. Никита Коротков протащил шайбу параллельно воротам, проделав всю черновую работу, она отскочила в поле и Илья Федин, как будто дожидался ее там. Команда снова вышла вперед — 3:2. В конце периода «Ермаку» пришлось около минуты обороняться втроем против четверых «китайцев», а потом еще полминуты стоять насмерть против пятерых. Выстояли, но в одной из атак был все же забит гол. В овертайме ангарчанам понадобилось
«Матч, действительно, получился очень тяжелый. Пропустили быстрый гол в свои ворота, хотя забивать должны были первыми мы, что мы в принципе, и требуем от наших ребят. Потом героическими путями выровняли матч, и пошла игра “туда — сюда”. Самое главное, что выиграли, нас это всех радует. Хотя это был матч номер четыре, понимали, что эмоции не те, силы не те. Но ребята сегодня вытащили все из себя, и забили,
По словам тренера сейчас хоккеисты отдохнут, и будут готовиться к следующей серии на выезде.