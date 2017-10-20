Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли «КСР Хэйлунцзян» в мачте чемпионата ВХЛ

Со второй атаки «КСР Хэйлунцзян» шайба прилетела в ворота «Ермака» на второй минуте матча. За 20 минут у ангарчан были броски Ильи Карлина и Дмитрия Михайлова, но не достигли цели, а на последней минуте Максим Юшков мог бы забить, перебросив шайбу через спину голкипера, а получилось, что еще и через верхнюю планку. В первом периоде харбинцы забили, практически из раздевалки, во второй трети «Ермак» сравнял счет тоже в самом начале. На 23-й минуте в ворота забил шайбу Денис Ванин. А через несколько минут Никита Воронин добил отскок у ближней штанги, выводя команду вперед 2:1. Прошло меньше минуты, «Ермак» получил нелепый, курьезный, казусный гол. Счет составил 2:2. Через три минуты «оранжевые» взрываются в очередной атаке. Никита Коротков протащил шайбу параллельно воротам, проделав всю черновую работу, она отскочила в поле и Илья Федин, как будто дожидался ее там. Команда снова вышла вперед — 3:2. В конце периода «Ермаку» пришлось около минуты обороняться втроем против четверых «китайцев», а потом еще полминуты стоять насмерть против пятерых. Выстояли, но в одной из атак был все же забит гол. В овертайме ангарчанам понадобилось всего-то 10 секунд, чтобы после броска Дмитрия Михайлова шайба вползла за ленточку ворот соперника. В этом ей помог сам вратарь, затолкав ее коньком за границу красной линии, где победа и поражение всегда идут рука об руку.