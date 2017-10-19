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22:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Спутник» в овертайме победил ЦСК ВВС в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» в овертайме одержали волевую победу над самарским ЦСК ВВС в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Игра, прошедшая в четверг в Нижнем Тагиле, закончилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев льда, которые одержали вторую победу в 15 матчах чемпионата.

На шайбы Максима Пушкарского (21-я минута) и Данила Гареева (43) у гостей «Спутник» ответил дублем Валентина Артамонова (48, 61) и точным броском Егора Кожевникова (58).

ЦСК ВВС (8 очков) и «Спутник» (5) занимают последние два места в турнирной таблице — 26-е и 27-е соответственно.

Результаты других матчей дня:

«Ермак» (Ангарск) — «КРС Хэйлунцзян» (Харбин) — 4:3, в овертайме,

«Металлург» (Новокузнецк) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 3:1,

«Челмет» (Челябинск) — «Барс» (Казань) — 3:2.

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