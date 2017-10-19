Борисов и Сёмин готовы вернуться? Как бывшие хоккеисты КХЛ играют в ВХЛ

Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Роман Людучин («Дизель»)
Путёвку в большой хоккей воспитаннику пензенского хоккея подарил сезон-2007/08 в родном «Дизеле», когда Людучин за 60 игр регулярного чемпионата Высшей лиги набрал 58 (26+32) очков. Прорыв 20-летнего форварда заметили в «Спартаке», и Роман перебрался в Москву, где на протяжении четырёх сезонов был одним из лучших форвардов
Но начиная с Ярославля карьера Романа покатилась вниз. Отыграв в «Локомотиве» меньше половины сезона, Людучин перешёл в «Нефтехимик», а затем в «Торпедо», но нигде нападающий не приближался к своему спартаковскому уровню. Выступление за ХК «Сочи», казалось, немного оживило некогда забивного форварда, но второй сезон в черноморском клубе оказался невыразительным, и перед прошлым чемпионатом Людучин оказался интересен только «Югре».
После года в
Кирилл Князев («Ижсталь»)
Вместе с Людучиным в «Спартаке» Милоша Ржиги на заре КХЛ «зажигал» и Кирилл Князев, и судьбы этих игроков оказались очень похожи. Князев начинал карьеру в родной «Ижстали», но лучшим временем в Высшей лиге для Кирилла стало выступление за нефтекамский «Торос», где он раскрылся как бомбардир и перешёл в стан
Князев растворился в составе «Ак Барса», затем поиграл в «Нефтехимике», а на следующий год оказался в московском «Динамо». С
Иван Касутин («Металлург» Нк)
Иван Касутин родился в Вологде, хоккейное образование получал в Ярославле, а карьеру начал в пензенском «Дизеле» — с такими исходными данными голкипер просто обязан был стать
Именно на этот период пришёлся расцвет Касутина как вратаря. В Омске до сих пор с содроганием вспоминают первый раунд
Как выяснилось позже, это был пик карьеры вратаря, и переход летом 2011 года в «Спартак» запустил для Касутина механизм путешествий из клуба в клуб. После
Прошлый сезон Иван начал в Нижнем Новгороде, не убедил Петериса Скудру и по ходу сезона вернулся в «Нефтехимик», но и там разочаровал своей игрой. Сейчас Касутин, которому всего 31 год, выступает в ВХЛ в составе новичка лиги новокузнецкого «Металлурга» и является основным голкипером клуба из Кемеровской области. Его статистика в шести проведённых встречах: 2,50 пропущенные шайбы в среднем за игру и 92,5% отражённых бросков.
Алексей Васильченко («Металлург» Нк)
Габаритный защитник зарекомендовал себя в КХЛ в качестве жёсткого и неуступчивого игрока обороны, который редко ходит в атаку. На высшем уровне в России воспитанник
Последние два сезона Васильченко играет за новокузнецкий «Металлург», он вместе с командой пережил понижение в классе и продолжает показывать нехитрый простой и надёжный хоккей. В текущем сезоне на его счету в 12 матчах 1 (0+1) очко за результативность, но в случае с Васильченко лучше обратить внимание на коэффициент полезности — «+2».
Артём Чернов («Металлург» Нк)
Традицию Людучина и Князева доигрывать карьеру в родном клубе ВХЛ подхватывает Артём Чернов, родившийся в Новокузнецке и вернувшийся в «Кузню» в 35 лет. Артём ярко начал карьеру, здорово смотрелся в «Металлурге» и «Авангарде» в начале нулевых, а затем неожиданно оказался в чемпионате Беларуси, где на несколько сезонов осел в минской «Юности» и дважды выиграл первенство страны.
Потом было возвращение в Россию, пара хороших сезонов в ХК МВД и два года без большого хоккея. Чернов смог вернуться после вынужденного простоя, попал в чемпионское «Динамо» и выиграл Кубок Гагарина, но
Артём Булянский («Рубин»)
В ВХЛ в нынешнем сезоне оказался один из самых технически оснащённых российских хоккеистов Артём Булянский, раскрыться
Булянский — главный старожил
Сейчас форвард провёл 4 игры за «Тюмень», набрал 3 (3 + 0) очка и вполне может вернуться в «Югру» в нынешнем сезоне.
Виталий Ситников («Спутник»)
Ещё один хоккеист, который вряд ли бы задержался в КХЛ, если бы не «Югра». До КХЛ Ситников весьма успешно выступал в Высшей лиге сначала за родной «Спутник», а затем и за «Автомобилист», с екатеринбуржцами пошёл на повышение в 2009 году, а с появлением в КХЛ
В «Югре» Ситников отыграл шесть сезонов, в прошлом году попробовал себя в «Северстали», но по ходу чемпионата был сослан в «Сарыарку». Сейчас Виталий выступает в родном Нижнем Тагиле в составе «Спутника», в 13 играх у него 6 (2 + 4) очков.
Александр Сёмин («Сокол»)
Вне всяких сомнений, Александр Сёмин сейчас — самый звёздный хоккеист ВХЛ. Уроженец Красноярска сделал себе имя в Тольятти, откуда Сёмин и поехал в НХЛ, где блестяще выглядел в составе «Вашингтона». Переход в «Каролину», а затем в «Монреаль» сказался на карьере Александра не лучшим образом, там он был уже не так хорош и через несколько лет вернулся в Россию, чтобы выиграть Кубок Гагарина с «Магниткой».
Но второй сезон на Урале показал, что Сёмин уже не может стабильно играть на высоком уровне, Александр провалил
Георгий Гелашвили («Сарыарка»)
В ВХЛ нашёл себя и один из самых ярких и эксцентричных российских голкиперов Георгий Гелашвили. Уроженец Челябинска ярко заявил о себе в составе «Трактора», став открытием сезона-2006/07, после которого карьера Гелашвили пошла на взлёт. Георгий был основным вратарём «Локомотива» в первом чемпионате КХЛ, когда «железнодорожники» добрались до финала Кубка Гагарина, в то же время он выступал за сборную России. После Ярославля Гелашвили перешёл в «Металлург», но его статистика в Магнитогорске ухудшилась и Георгий выпал из числа лучших российских вратарей.
Известный своими эмоциями на льду голкипер после «Магнитки» поиграл в КХЛ за «Торпедо», а перед ВХЛ, как и многие другие хоккеисты, Гелашвили провёл полтора года в «Югре». Во втором по силе дивизионе нашего хоккея голкиперу удалось перезагрузить карьеру, сейчас он великолепно себя чувствует в «Сарыарке», а в нынешнем сезоне показывает просто гроссмейстерские цифры: после 8 матчей Гелашвили в среднем пропускает менее одной шайбы за игру, отражая 95,9% бросков.
Сергей Борисов («Ермак»)
Сергей Борисов никогда не защищал цвета
После ухода из «Амура» Борисов, казалось, завершил игровую карьеру, стал работать на телевидении и пропустил два года. Но в этом сезоне 32-летний вратарь вернулся, подписав контракт с клубом ВХЛ «Ермак». Сейчас Борисов прекрасно чувствует себя в Ангарске, после 12 матчей он пропускает в среднем 1,97 шайбы за игру, отражая 93,4% бросков.