Борисов и Сёмин готовы вернуться? Как бывшие хоккеисты КХЛ играют в ВХЛ

Роман Людучин («Дизель»)

Путёвку в большой хоккей воспитаннику пензенского хоккея подарил сезон-2007/08 в родном «Дизеле», когда Людучин за 60 игр регулярного чемпионата Высшей лиги набрал 58 (26+32) очков. Прорыв 20-летнего форварда заметили в «Спартаке», и Роман перебрался в Москву, где на протяжении четырёх сезонов был одним из лучших форвардов красно-белых. Пиком карьеры Людучина стало приглашение в сборную России и последовавший переход в «Локомотив».

Но начиная с Ярославля карьера Романа покатилась вниз. Отыграв в «Локомотиве» меньше половины сезона, Людучин перешёл в «Нефтехимик», а затем в «Торпедо», но нигде нападающий не приближался к своему спартаковскому уровню. Выступление за ХК «Сочи», казалось, немного оживило некогда забивного форварда, но второй сезон в черноморском клубе оказался невыразительным, и перед прошлым чемпионатом Людучин оказался интересен только «Югре».

После года в Ханты-Мансийске 29-летний Роман остался без контракта в КХЛ и принял решение вернуться на родину, подписав соглашение с «Дизелем», выступающим в ВХЛ. В этом сезоне на его счету 14 сыгранных матчей и вполне заурядная статистика в 5 (2 + 3) набранных очков.

Кирилл Князев («Ижсталь»)

Вместе с Людучиным в «Спартаке» Милоша Ржиги на заре КХЛ «зажигал» и Кирилл Князев, и судьбы этих игроков оказались очень похожи. Князев начинал карьеру в родной «Ижстали», но лучшим временем в Высшей лиге для Кирилла стало выступление за нефтекамский «Торос», где он раскрылся как бомбардир и перешёл в стан красно-белых. Подобно Людучину Князев провёл несколько ярких сезонов за «Спартак», получил вызов в национальную сборную, а затем пошёл на повышение, которое, как и в случае с пензенским хоккеистом, не принесло желаемого результата.

Князев растворился в составе «Ак Барса», затем поиграл в «Нефтехимике», а на следующий год оказался в московском «Динамо». С бело-голубыми Кирилл выиграл Кубок Гагарина, но его вклад в это достижение, как и игровое время в команде Олега Знарка, были минимальны. Вслед за этим были два невзрачных сезона в «Югре», короткая командировка в «Торпедо», и вот уже третий год как Князев выступает в ВХЛ за «Ижсталь». С каждым сезоном статистика нападающего ухудшается, а в нынешнем чемпионате после 12 игр в активе Кирилла всего одно очко за результативную передачу.

Иван Касутин («Металлург» Нк)

Иван Касутин родился в Вологде, хоккейное образование получал в Ярославле, а карьеру начал в пензенском «Дизеле» — с такими исходными данными голкипер просто обязан был стать игроком-путешественником. Пробиваться в большой хоккей Касутину пришлось через ЦСКА, откуда Ивана забрал руководивший «Нефтехимиком» Владимир Крикунов и сделал основным голкипером нижнекамцев.

Именно на этот период пришёлся расцвет Касутина как вратаря. В Омске до сих пор с содроганием вспоминают первый раунд плей-офф 2011 года, когда звёздное нападение омичей из матча в матч ничего не могло поделать с невысоким, но подвижным Иваном, который демонстрировал чудеса реакции и практически не давал «ястребам» второго шанса на добивании. Успехи Касутина не остались незамеченными, и в тот же год голкипер провёл свой единственный в жизни матч за сборную России.

Как выяснилось позже, это был пик карьеры вратаря, и переход летом 2011 года в «Спартак» запустил для Касутина механизм путешествий из клуба в клуб. После красно-белых Касутин выступал за «Ак Барс», «Витязь», СКА, «Северсталь», «Торпедо» и «Ладу», но нигде даже близко не вышел на уровень той игры, которую показывал в Нижнекамске.

Прошлый сезон Иван начал в Нижнем Новгороде, не убедил Петериса Скудру и по ходу сезона вернулся в «Нефтехимик», но и там разочаровал своей игрой. Сейчас Касутин, которому всего 31 год, выступает в ВХЛ в составе новичка лиги новокузнецкого «Металлурга» и является основным голкипером клуба из Кемеровской области. Его статистика в шести проведённых встречах: 2,50 пропущенные шайбы в среднем за игру и 92,5% отражённых бросков.

Алексей Васильченко («Металлург» Нк)

Габаритный защитник зарекомендовал себя в КХЛ в качестве жёсткого и неуступчивого игрока обороны, который редко ходит в атаку. На высшем уровне в России воспитанник Усть-Каменогорска поиграл за «Спартак», «Салават Юлаев», «Нефтехимик», ЦСКА и ХК МВД, а в КХЛ запомнился по выступлениям за «Барыс» и «Трактор».

Последние два сезона Васильченко играет за новокузнецкий «Металлург», он вместе с командой пережил понижение в классе и продолжает показывать нехитрый простой и надёжный хоккей. В текущем сезоне на его счету в 12 матчах 1 (0+1) очко за результативность, но в случае с Васильченко лучше обратить внимание на коэффициент полезности — «+2».

Артём Чернов («Металлург» Нк)

Традицию Людучина и Князева доигрывать карьеру в родном клубе ВХЛ подхватывает Артём Чернов, родившийся в Новокузнецке и вернувшийся в «Кузню» в 35 лет. Артём ярко начал карьеру, здорово смотрелся в «Металлурге» и «Авангарде» в начале нулевых, а затем неожиданно оказался в чемпионате Беларуси, где на несколько сезонов осел в минской «Юности» и дважды выиграл первенство страны.

Потом было возвращение в Россию, пара хороших сезонов в ХК МВД и два года без большого хоккея. Чернов смог вернуться после вынужденного простоя, попал в чемпионское «Динамо» и выиграл Кубок Гагарина, но по-прежнему продолжал искать себя в хоккее. Артём поездил по России, поиграв за «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь», а перед нынешним сезоном решилвернуться на родину. В Новокузнецке Чернов и близко не напоминает себя в лучшие годы, на его счету 2 (0+2) очка в 11 встречах.

Артём Булянский («Рубин»)

В ВХЛ в нынешнем сезоне оказался один из самых технически оснащённых российских хоккеистов Артём Булянский, раскрыться по-настоящему которому помешала хроническая нестабильность. Воспитанник уфимского хоккея Булянский не смог толком заиграть в «Салавате» и поехал искать счастья в Высшую лигу, где оказался в «Югре», выиграл Кубок Братины и вместе с командой вошёл в состав КХЛ.

Булянский — главный старожил ханты-мансийцев, он провёл в команде все семь сезонов в элите российского хоккея и только сейчас попал в ВХЛ. Артём — один из сильнейших хоккеистов-индивидуалистов, которому всегда не хватало стабильности и навыков командной игры, именно поэтому «технаря» Булянского никто не забрал из «Югры».

Сейчас форвард провёл 4 игры за «Тюмень», набрал 3 (3 + 0) очка и вполне может вернуться в «Югру» в нынешнем сезоне.

Виталий Ситников («Спутник»)

Ещё один хоккеист, который вряд ли бы задержался в КХЛ, если бы не «Югра». До КХЛ Ситников весьма успешно выступал в Высшей лиге сначала за родной «Спутник», а затем и за «Автомобилист», с екатеринбуржцами пошёл на повышение в 2009 году, а с появлением в КХЛ ханты-мансийской команды пополнил состав новичка лиги.

В «Югре» Ситников отыграл шесть сезонов, в прошлом году попробовал себя в «Северстали», но по ходу чемпионата был сослан в «Сарыарку». Сейчас Виталий выступает в родном Нижнем Тагиле в составе «Спутника», в 13 играх у него 6 (2 + 4) очков.

Александр Сёмин («Сокол»)

Вне всяких сомнений, Александр Сёмин сейчас — самый звёздный хоккеист ВХЛ. Уроженец Красноярска сделал себе имя в Тольятти, откуда Сёмин и поехал в НХЛ, где блестяще выглядел в составе «Вашингтона». Переход в «Каролину», а затем в «Монреаль» сказался на карьере Александра не лучшим образом, там он был уже не так хорош и через несколько лет вернулся в Россию, чтобы выиграть Кубок Гагарина с «Магниткой».

Но второй сезон на Урале показал, что Сёмин уже не может стабильно играть на высоком уровне, Александр провалил плей-офф и перед стартом нового чемпионата остался без контракта. Так и не дождавшись предложений из КХЛ, Сёмин стал играть за родной «Сокол», в 10 матчах нынешнего сезона на его счету 10 (4 + 6) очков.

Георгий Гелашвили («Сарыарка»)

В ВХЛ нашёл себя и один из самых ярких и эксцентричных российских голкиперов Георгий Гелашвили. Уроженец Челябинска ярко заявил о себе в составе «Трактора», став открытием сезона-2006/07, после которого карьера Гелашвили пошла на взлёт. Георгий был основным вратарём «Локомотива» в первом чемпионате КХЛ, когда «железнодорожники» добрались до финала Кубка Гагарина, в то же время он выступал за сборную России. После Ярославля Гелашвили перешёл в «Металлург», но его статистика в Магнитогорске ухудшилась и Георгий выпал из числа лучших российских вратарей.

Известный своими эмоциями на льду голкипер после «Магнитки» поиграл в КХЛ за «Торпедо», а перед ВХЛ, как и многие другие хоккеисты, Гелашвили провёл полтора года в «Югре». Во втором по силе дивизионе нашего хоккея голкиперу удалось перезагрузить карьеру, сейчас он великолепно себя чувствует в «Сарыарке», а в нынешнем сезоне показывает просто гроссмейстерские цифры: после 8 матчей Гелашвили в среднем пропускает менее одной шайбы за игру, отражая 95,9% бросков.

Сергей Борисов («Ермак»)

Сергей Борисов никогда не защищал цвета топ-клубов российского хоккея, но долгое время находился в обойме команд КХЛ, выступая за «Амур», «Северсталь», «Спартак», и «Атлант». Последним клубом на высшем уровне для Борисова стал хабаровский коллектив, с которым голкипер расстался не на самой приятной ноте.