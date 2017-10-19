Памятник Валерию Харламову установят на Аллее славы в «Лужниках»

Харламов известен по выступлениям за хоккейный клуб ЦСКА, в котором играл с 1967 по 1981 годы и в составе которого пять раз выигрывал Кубок СССР и 11 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР (1968−1981) хоккеист дважды становился победителем Олимпийских игр (1972, 1976) и восемь раз — чемпионом мира. Спортсмен погиб в автокатастрофе в 1981 году.