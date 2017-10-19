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19:02 (мск), источник: Sports.kz

«Снежные Барсы» уступили «Ладье» в матче МХЛ

В матче Молодежной хоккейной лиги в Астане «Снежные Барсы» сыграли с тольяттинской «Ладьей».

В первом периоде Даниил Соколка из Астаны открыл счет. Во второй двадцатиминутке на шайбы Фёдора Гусынина и Сергея Мельникова из «Снежных Барсов» ответил Аяз Габдрахманов из «Ладьи». В третьем отрезке игры тольяттинцы Евгений Грошев из Леонид Николенко вывели игру в овертайм, в котором счет не изменился. В серии буллитов победа досталась гостям..

20 октября в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграют с тольяттинской «Ладьей».

«Снежные Барсы» — «Ладья» 3:4 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 — 06:31 Соколка (Данияр, Калиновский). В большинстве
2:0 — 23:49 Гусынин. В равенстве
2:1 — 30:54 Габдрахманов (Переляев, Кротов). В большинстве
3:1 — 34:39 Мельников (Сергеев). В равенстве
3:2 — 41:30 Грошев (Сыромятников, Журавлёв). В большинстве
3:3 — 42:03 Николенко (Переляев). В большинстве
3:4 — 65:00 Журавлёв. Буллит

Вратари: Каратаев — Никоноров
Штраф: 10:12 (2:4, 4:4, 4:2, 0:2).

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