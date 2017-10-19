Женская сборная России по хоккею победила «Бостон Прайд» в выставочном матче

Встреча, состоявшаяся в Бостоне, завершилась с итоговым счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу россиянок, в составе которых шайбы забросили Ольга Сосина (19-я минута) и Алевтина Штарева (20 и 47), решающий буллит исполнила Анна Шохина.