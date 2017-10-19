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08:34 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России по хоккею победила «Бостон Прайд» в выставочном матче

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею нанесла поражение команде женской Национальной хоккейной лиги (NWHL) «Бостон Прайд» в серии буллитов в выставочном матче.

Встреча, состоявшаяся в Бостоне, завершилась с итоговым счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу россиянок, в составе которых шайбы забросили Ольга Сосина (19-я минута) и Алевтина Штарева (20 и 47), решающий буллит исполнила Анна Шохина.

Команды проведут еще один матч 21 октября.

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