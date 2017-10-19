Тренер «Металлурга» прокомментировал разгромное поражение в матче с ЦСКА

«Знаете, ЦСКА напоминал сегодня сборную, играли на другой скорости. У нас много ребят никогда не видели такого хоккея и никогда не играли при таком. Тут всё быстрее происходит. Уровень сборной и клубов отличается тем, что всё происходит на долю секунды быстрее. И в мысли, и в ногах, и в технике. Хороший урок для нас», — отметил главный тренер магнитогорцев.