Тренер «Металлурга» прокомментировал разгромное поражение в матче с ЦСКА
Магнитогорцы пропустили семь шайб.
Магнитогорцы пропустили семь шайб.
Илья Воробьев прокомментировал разгромное поражение «Металлурга» в матче с московским ЦСКА 18 октября, видеозапись послематчевой
«Знаете, ЦСКА напоминал сегодня сборную, играли на другой скорости. У нас много ребят никогда не видели такого хоккея и никогда не играли при таком. Тут всё быстрее происходит. Уровень сборной и клубов отличается тем, что всё происходит на долю секунды быстрее. И в мысли, и в ногах, и в технике. Хороший урок для нас», — отметил главный тренер магнитогорцев.
Напомним, «Металлург» на домашней арене пропустил семь шайб от ЦСКА, причём первые две — в течение первых пяти минут игры. Магнитогорцы смогли ответить лишь дважды, отличились Никита Пивцакин и Евгений Тимкин.