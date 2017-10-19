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09:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Тренер «Металлурга» прокомментировал разгромное поражение в матче с ЦСКА

Магнитогорцы пропустили семь шайб.

Илья Воробьев прокомментировал разгромное поражение «Металлурга» в матче с московским ЦСКА 18 октября, видеозапись послематчевой пресс-конференции размещена на официальном сайте магнитогорского клуба.

«Знаете, ЦСКА напоминал сегодня сборную, играли на другой скорости. У нас много ребят никогда не видели такого хоккея и никогда не играли при таком. Тут всё быстрее происходит. Уровень сборной и клубов отличается тем, что всё происходит на долю секунды быстрее. И в мысли, и в ногах, и в технике. Хороший урок для нас», — отметил главный тренер магнитогорцев.

Напомним, «Металлург» на домашней арене пропустил семь шайб от ЦСКА, причём первые две — в течение первых пяти минут игры. Магнитогорцы смогли ответить лишь дважды, отличились Никита Пивцакин и Евгений Тимкин.

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